बरेली मंडल के 12 पर्यटन विकास परियोजनाओं को हरी झंडी, 791 लाख से टूरिस्ट प्लेस सहित मंदिरों विकास
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह बोले- श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 5:33 PM IST
बरेली: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य योजना में बरेली मंडल के लिए 12 पर्यटन विकास परियोजनाओं पर कुल 791 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दी गई है, जिसे सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया है.
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर वहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी कहा कि बरेली एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा शहर है, जिसे नाथ नगरी के रूप में जाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है. इन योजनाओं के जरिए इन स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
मंत्री ने बताया कि मीरगंज के ठाकुर जी मंदिर, फरीदपुर के पहलऊनाथ शिव मंदिर और मगनपुर के प्राचीन शिव मंदिर समेत कई प्रमुख स्थलों के लिए अलग-अलग बजट स्वीकृत किया गया है. इसके अलावा आंवला क्षेत्र में द्रौपदी स्वयंवर थीम पार्क, गुलड़िया गौरीशंकर मंदिर, अहिछत्र स्थल और अन्य मंदिरों के विकास के लिए भी धनराशि तय की गई है.
उन्होंने यह भी कहा, मुख्यमंत्री का संकल्प है कि प्रदेश के हर जिले में आस्था के स्थलों को विकसित कर वहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इससे सांस्कृतिक विरासत संरक्षित होगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
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