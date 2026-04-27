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बरेली मंडल के 12 पर्यटन विकास परियोजनाओं को हरी झंडी, 791 लाख से टूरिस्ट प्लेस सहित मंदिरों विकास

बरेली: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत राज्य योजना में बरेली मंडल के लिए 12 पर्यटन विकास परियोजनाओं पर कुल 791 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. इन योजनाओं को लागू करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को दी गई है, जिसे सभी कार्य समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया गया है.

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का विकास कर वहां बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने यह भी कहा कि बरेली एक प्राचीन और आस्था से जुड़ा शहर है, जिसे नाथ नगरी के रूप में जाना जाता है. यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कई स्थानों पर बुनियादी सुविधाओं की कमी है. इन योजनाओं के जरिए इन स्थलों का सौंदर्यीकरण और विकास किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.