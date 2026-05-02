स्वस्थ जीवन शैली के लिए शानदार पहल : लखनऊ में रविवार को LDA करा रहा 'ग्रीन रन'
राजधानी लखनऊ में रविवार से शुरू होगा फिटनेस और हरियाली का उत्सव. 3.5 किलोमीटर का रन होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 2, 2026 at 3:56 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 4:28 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए तीन मई 2026 को ‘ग्रीन रन’ का आयोजन किया जाएगा. 3.5 किलोमीटर की यह फन रेस नव निर्मित ग्रीन कॉरिडोर पर झूलेलाल वाटिका से न्यू डालीगंज ब्रिज के मध्य आयोजित होगी.
एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम साबित होगा. उन्होंने बताया कि ग्रीन रन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोला गया था, जिसमें 1500 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.
इसमें महिला एवं पुरुष प्रतिभागी एकसाथ दौड़ेंगे. प्रतियोगिता का आयोजन चार श्रेणियों में किया जाएगा. पहली श्रेणी 18 से 30 वर्ष, दूसरी 30 से 50 वर्ष और तीसरी 50 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के लिए निर्धारित है. इसके अतिरिक्त युगल दौड़ भी आयोजित की जा रही है, जिसके लिए 172 जोड़ों ने पंजीकरण कराया है.
फ्लैग ऑफ के साथ शुरू होगी दौड़
उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 5ः00 बजे से प्रतिभागी झूलेलाल वाटिका में एकत्रित होंगे, जहां दौड़ से पहले योग और जुम्बा जैसी फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. सुबह 6ः00 बजे फ्लैग ऑफ के साथ ग्रीन रन की शुरुआत होगी. प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ते में चार स्थानों पर हाइड्रेशन प्वाइंट बनाए जाएंगे, जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रहेगी.
विजेताओं को मिलेगा पुरस्कार
उपाध्यक्ष ने बताया कि आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस बल और चिकित्सकों की टीम एम्बुलेंस के साथ तैनात रहेगी. साथ ही आयोजन की समाप्ति तक आवश्यकता अनुसार ट्रैफिक डायवर्जन सुनिश्चित कराया जाएगा. ग्रीन रन में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को टी-शर्ट और मेडल प्रदान किए जाएंगे.
वहीं, प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को आकर्षक पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा.
ये भी पढ़ें- मां-बाप बोले, बेटी को दहेज के लिए मार डाला, इंसाफ के लिए कब्र से निकाला गया शव