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स्वस्थ जीवन शैली के लिए शानदार पहल : लखनऊ में रविवार को LDA करा रहा 'ग्रीन रन'

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए तीन मई 2026 को ‘ग्रीन रन’ का आयोजन किया जाएगा. 3.5 किलोमीटर की यह फन रेस नव निर्मित ग्रीन कॉरिडोर पर झूलेलाल वाटिका से न्यू डालीगंज ब्रिज के मध्य आयोजित होगी.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि यह आयोजन न केवल फिटनेस को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरुकता फैलाने का एक प्रभावी माध्यम साबित होगा. उन्होंने बताया कि ग्रीन रन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोला गया था, जिसमें 1500 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.

इसमें महिला एवं पुरुष प्रतिभागी एकसाथ दौड़ेंगे. प्रतियोगिता का आयोजन चार श्रेणियों में किया जाएगा. पहली श्रेणी 18 से 30 वर्ष, दूसरी 30 से 50 वर्ष और तीसरी 50 वर्ष व उससे अधिक आयु वर्ग के लिए निर्धारित है. इसके अतिरिक्त युगल दौड़ भी आयोजित की जा रही है, जिसके लिए 172 जोड़ों ने पंजीकरण कराया है.

फ्लैग ऑफ के साथ शुरू होगी दौड़

उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि रविवार सुबह 5ः00 बजे से प्रतिभागी झूलेलाल वाटिका में एकत्रित होंगे, जहां दौड़ से पहले योग और जुम्बा जैसी फिटनेस गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा. सुबह 6ः00 बजे फ्लैग ऑफ के साथ ग्रीन रन की शुरुआत होगी. प्रतिभागियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ते में चार स्थानों पर हाइड्रेशन प्वाइंट बनाए जाएंगे, जहां शुद्ध पेयजल की व्यवस्था रहेगी.