ETV Bharat / state

ग्रीन पंचायत योजना के तहत हिमाचल में लगे इतने सोलर प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट से सालाना इतनी कमाई का अनुमान

हिमाचल में सौर ऊर्जा से कमाई का मॉडल ( FILE@ETVBHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रीन पंचायत योजना के तहत अब तक 5 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं. इन सभी परियोजनाओं में बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है. इन पर सरकार अब तक 8 करोड़ 8 लाख 94 हजार 510 रुपये खर्च कर चुकी है. इन प्रोजेक्ट्स से हर साल करीब 28 लाख रुपये प्रति परियोजना की आय होने का अनुमान है. इस राशि का एक हिस्सा संबंधित पंचायतों, विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए भी निर्धारित किया गया है. यह जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आई है.

दरअसल, शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा में इस संबंध में सवाल पूछा था. पठानिया जानना चाहते थे कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में कितने सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं. उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि इनमें से कितने प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, उन पर कितनी राशि खर्च हुई है और पंचायतों, हिमऊर्जा तथा प्रदेश सरकार को इनसे कितनी आय हो रही है. जवाब में सरकार ने बताया कि हिमऊर्जा ने ग्रीन पंचायत योजना के तहत 5 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं. ये सभी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इनमें बिजली उत्पादन हो रहा है. इन पर अब तक 8,08,94,510 रुपये खर्च किए जा चुके हैं.