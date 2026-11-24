ग्रीन पंचायत योजना के तहत हिमाचल में लगे इतने सोलर प्रोजेक्ट्स, हर प्रोजेक्ट से सालाना इतनी कमाई का अनुमान
निजी डेवलपर्स ने भी प्रदेश में 151 सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं. इन परियोजनाओं को डेवलपर्स अपने स्तर पर स्थापित करते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:45 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में ग्रीन पंचायत योजना के तहत अब तक 5 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए जा चुके हैं. इन सभी परियोजनाओं में बिजली उत्पादन भी शुरू हो गया है. इन पर सरकार अब तक 8 करोड़ 8 लाख 94 हजार 510 रुपये खर्च कर चुकी है. इन प्रोजेक्ट्स से हर साल करीब 28 लाख रुपये प्रति परियोजना की आय होने का अनुमान है. इस राशि का एक हिस्सा संबंधित पंचायतों, विधवा महिलाओं और अनाथ बच्चों के लिए भी निर्धारित किया गया है. यह जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सामने आई है.
दरअसल, शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने विधानसभा में इस संबंध में सवाल पूछा था. पठानिया जानना चाहते थे कि पिछले तीन वर्षों में प्रदेश में कितने सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं. उन्होंने यह भी जानना चाहा था कि इनमें से कितने प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं, उन पर कितनी राशि खर्च हुई है और पंचायतों, हिमऊर्जा तथा प्रदेश सरकार को इनसे कितनी आय हो रही है. जवाब में सरकार ने बताया कि हिमऊर्जा ने ग्रीन पंचायत योजना के तहत 5 सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए हैं. ये सभी प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं और इनमें बिजली उत्पादन हो रहा है. इन पर अब तक 8,08,94,510 रुपये खर्च किए जा चुके हैं.
एक प्रोजेक्ट से सालाना 28 लाख रुपये आय का अनुमान
सरकार के अनुसार, ग्रीन पंचायत योजना के तहत स्थापित प्रत्येक सोलर प्रोजेक्ट से प्रतिवर्ष करीब 28 लाख रुपये की आय होने का अनुमान है. इस राशि का 25 प्रतिशत संबंधित पंचायत को और 25 प्रतिशत विधवा महिलाओं तथा अनाथ बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है. इसके अलावा 20 प्रतिशत राज्य सरकार को, 20 प्रतिशत हिमऊर्जा को प्रोजेक्ट के रखरखाव के लिए और शेष 10 प्रतिशत हिमऊर्जा को मिलेगा.
प्रदेश में निजी डेवलपर्स ने लगाए 151 सोलर प्रोजेक्ट
ग्रीन पंचायत योजना के अलावा प्रदेश में निजी सोलर पावर प्लांट डेवलपर्स ने भी बड़े स्तर पर परियोजनाएं स्थापित की हैं. सरकार के जवाब के अनुसार, निजी डेवलपर्स ने प्रदेश में 151 सोलर प्रोजेक्ट लगाए हैं. इन परियोजनाओं को डेवलपर्स अपने स्तर पर स्थापित करते हैं. एक मेगावाट से अधिक क्षमता वाले निजी सोलर प्रोजेक्ट्स से सरकार को प्रति यूनिट 5 पैसे रॉयल्टी मिलती है. जिला स्तर पर देखें तो ऊना और कांगड़ा में सबसे ज्यादा 46-46 निजी सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं. इसके अलावा मंडी, बिलासपुर, सोलन और हमीरपुर सहित अन्य जिलों में भी सोलर परियोजनाएं लगाई गई हैं.
पेखुबेला, भंजाल और अघलोर में 47 मेगावाट की सरकारी परियोजनाएं
सरकार के अनुसार, हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने पिछले तीन वर्षों में कुल 47 मेगावाट क्षमता की तीन सौर ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण पूरा किया है. इनमें ऊना जिले की पेखुबेला परियोजना 32 मेगावाट, भंजाल परियोजना 5 मेगावाट और अघलोर परियोजना 10 मेगावाट की है. तीनों परियोजनाएं व्यावसायिक रूप से संचालित हैं. 31 अक्टूबर 2026 तक पेखुबेला परियोजना से 34.20 करोड़ रुपये, भंजाल से 7.16 करोड़ रुपये और अघलोर से 8.10 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है.
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