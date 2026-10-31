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नूंह के हरे प्याज से दिल्ली की मंडी में रौनक, जिले में लगभग 7,720 हेक्टेयर क्षेत्र में हुई है प्याज की खेती

नूंहः जिला में हरे प्याज की मांग दिल्ली की मंडियों में लगातार बनी हुई है. जिले में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगभग 7,720 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की खेती की गई है. यहां उत्पादित हरा प्याज दिल्ली की मंडियों में पहुंच रहा है, जिससे किसानों को अपनी उपज पर अच्छी कीमत मिल रही है.

नूंह जिले की जलवायु और मिट्टी प्याज की खेती के लिए अनुकूल है. जिले में प्याज की खेती किसानों की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है.- डॉ. अब्दुल रज्जाक, जिला बागवानी अधिकारी

800 एकड़ है जिले में प्याज का रकबाः डॉ. अब्दुल रज्जाक ने बताया कि "जिले में किसान लगभग 8,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की फसल उगाते हैं. अधिकांश किसान सूक्ष्म सिंचाई विधियों को अपनाकर खेती की लागत और पानी की खपत कम करने का प्रयास कर रहे हैं. जिले में प्याज की खेती से किसानों को रोजगार के अवसर भी मिलते हैं. मेवात क्षेत्र के कई गांवों में प्याज की फसल प्रमुखता से उगाई जाती है. फिरोजपुर-झिरका क्षेत्र में भी किसान बड़े पैमाने पर प्याज की खेती करते हैं. कई किसान अपनी उपज को वाहनों के माध्यम से मंडियों तक पहुंचाते हैं, जबकि छोटे किसान कम मात्रा में प्याज का उत्पादन कर स्थानीय स्तर पर भी बिक्री करते हैं."

सूक्ष्म सिंचाई अपनाने पर किसानों को मिलता है अनुदान: जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि बागवानी विभाग द्वारा किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और सूक्ष्म सिंचाई विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. यदि कोई किसान नई तकनीक एवं सूक्ष्म सिंचाई विधि से प्याज की खेती करता है, तो उसे विभागीय योजना के तहत प्रति एकड़ 15 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाता है. इससे किसानों को खेती की लागत कम करने और पानी का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलती है.

नूंह में प्याज की खेती (ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि जिले के पाटूखेड़ी, रवा, बघोला, महूं, तिगांव, रनियाला सहित कई गांवों में प्याज की फसल अधिक क्षेत्र में लगाई जाती है. किसानों को बागवानी विभाग की योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि वे आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकें.



मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्यः डॉ. अब्दुल रज्जाक ने बताया कि "बागवानी विभाग की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सरकार द्वारा संचालित मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है. इसके अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए संबंधित योजना के नियमानुसार आवेदन करना आवश्यक है." उन्होंने बताया कि "अनुदान संबंधी प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेजों और निर्धारित शर्तों का पालन करना जरूरी है."

वैज्ञानिक पद्धति से खेती के लिए प्रोत्साहनः उन्होंने किसानों से अपील की कि वे बागवानी विभाग की योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर उनका लाभ उठाएं। विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी समय-समय पर किसानों के खेतों का दौरा करते हैं और फसल में लगने वाले रोगों एवं कीटों की रोकथाम के संबंध में आवश्यक जानकारी देते हैं. किसानों को वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने, पानी का उचित उपयोग करने और बेहतर उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है.