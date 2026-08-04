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अबूझमाड़ का हरा सोना, पहली बार गांवों तक पहुंचे तेन्दूपत्ता फड़, 22 गांवों के संग्राहकों की बदली जिंदगी

कई बार संग्रहण केंद्र तक पहुंचने के लिए जंगल पहाड़ी इलाके में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी और रास्ते में नक्सली गतिविधियों का डर भी बना रहता था- ग्रामीण

एक समय ऐसा भी था, जब इस 'हरे सोने' पर भी नक्सलियों का प्रभाव था. ग्रामीण अपनी इच्छा से तेन्दूपत्ता नहीं बेच पाते थे. लेकिन अब नक्सलमुक्त होने के बाद अबूझमाड़ के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है और तेंदूपत्ता आसानी से संग्रह कर बेच पा रहे हैं.

नारायणपुर: घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरे अबूझमाड़ में रहने वाले आदिवासी परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार जंगल से मिलने वाली लघु वनोपज रही है. इनमें तेन्दूपत्ता, जिसे स्थानीय लोग 'हरा सोना' भी कहते हैं, ग्रामीणों की सालाना आय का सबसे बड़ा स्रोत रहा है.

10 नए तेंदूपत्ता फड़

31 मार्च 2026 के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हुई है. नक्सल प्रभाव कम होने के साथ ही अबूझमाड़ में विकास कार्य हो रहे हैं. साल 2026 में यहां पहली बार तेन्दूपत्ता संग्रहण के लिए नए फड़ खोले गए हैं. कलमानार, ओकपाड़, कुतुल, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, टेकानार, बांहकेर और रायनार में कुल 10 नए तेन्दूपत्ता फड़ खोले गए.

अबूझमाड़ में तेंदूपत्ता संग्राहकों को फायदा (ETV Bharat Chhattisgarh)

365 संग्राहकों के खाते में पैसे ट्रांसफर

इन केंद्रों के खुलने से आसपास के 22 गांवों के लोगों को पहली बार अपने गांव के पास ही तेन्दूपत्ता बेचने की सुविधा मिली. इस सीजन में 365 संग्राहकों ने कुल 161.254 मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित किया. सभी ग्रामीणों के खाते में 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से कुल 8 लाख 86 हजार 897 रुपये की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए जमा कराई गई है.

गांव के पास ही फड़ खुल जाने से समय, श्रम और खर्च तीनों की बचत हो रही है.पहले तेन्दूपत्ता बेचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था-ग्रामीण

22 गांव के लोगों को फायदा

इस योजना से कलमानार, पिड़का, ब्रेहबेड़ा, कंदाड़ी, किशकाल, ओकपाड़, कुतुल, आलबेड़ा, निरामेटा, कोडकानार, कानागांव, कच्चापाल, ताड़ोकुर, टेकानार, नयापारा, मकसोली, हिकपुला, बांहकेर, झोरीगांव, रेंगाबेड़ा, कोकोड़ी और रायनार सहित कुल 22 गांव सीधे लाभान्वित हुए हैं.