लखनऊ में ग्रीन कॉरिडोर उद्घाटन कार्यक्रम फिर टला, जानिए क्या है वजह, लोगों में है नाराजगी

लखनऊ : ग्रीन कॉरिडोर परियोजना जनता के टैक्स के पैसे से तैयार की गई है और शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या को काफी हद तक कम करने का दावा करती है. लेकिन यह सड़क पूरी तरह खुल नहीं पा रही है. पहले 22 फरवरी उसके बाद 28 फरवरी और अब इस सड़क को खोले जाने को लेकर एक नया फरमान आ गया है.

सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया गया है की रक्षा मंत्री की व्यस्तता की वजह से अगले करीब 15 दिन तक यह सड़क नहीं खोली जा सकेगी. यह ग्रीन कॉरिडोर IIM रोड से शुरू होकर डालीगंज, हनुमान सेतु, निशातगंज और समतामूलक चौक तक बनाया गया है.

लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने इस परियोजना पर भारी-भरकम रकम खर्चा किया है. कॉरिडोर का कुछ हिस्सा पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन दूसरे चरण के 9 किलोमीटर लंबे हिस्से का उद्घाटन बार-बार टलता जा रहा है. पहले खबरें आई थीं कि 28 फरवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे फेज का लोकार्पण करेंगे.