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ग्रीन कॉरिडोर: बिलासपुर के मरीज को हैदराबाद के लिए किया गया एयरलिफ्ट

54 साल का मरीज दोनों फेफड़ों में निमोनिया (बाइलेटरल निमोनिया), एच1एन1 संक्रमण, श्वसन विफलता (रेस्पिरेटरी फेल्योर) और उच्च रक्तचाप से पीड़ित है.

GREEN CORRIDOR CREATED IN BILASPUR
ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को भेजा गया हैदराबाद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 9, 2026 at 10:24 PM IST

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बिलासपुर: गंभीर बीमारी बाइलेटरल निमोनिया से पीड़ित मरीज को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए यातायात पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया. ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को चकरभाठा एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया. फिर वहां से मरीज को एयरलिफ्ट कर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ले जाया गया. गंभीर रुप से बीमार मरीज का इलाज अब हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में किया जा रहा है.

मरीज के लिए बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर

ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे ने विशेष व्यवस्था की थी. मरीज के परिजनों के निवेदन और उसकी नाजुक हालत को देखते हुए यातायात पुलिस ने तत्काल ग्रीन कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया. जिसके बाद सूचना मिलते ही कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे निर्धारित मार्ग के ट्रैफिक सिग्नलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, ताकि एंबुलेंस को कहीं भी रुकने की जरूरत नही पड़े.

ग्रीन कॉरिडोर बनाकर मरीज को भेजा गया हैदराबाद (ETV Bharat)

ट्रैफिक व्यवस्था में कोई बाधा उत्पन्न न हो इसके लिए यातायात पुलिस के जवान भारी बारिश के बीच भी चौक-चौराहों पर डटे रहे. जवानों ने पूरे सड़क मार्ग पर यातायात को नियंत्रित करते हुए एंबुलेंस को सुरक्षित व जल्द एयरपोर्ट तक पहुंचाया. इस दौरान डॉक्टरों और अस्पताल स्टाफ की टीम भी मरीज के साथ मौजूद रही.

बाइलेटरल निमोनिया से पीड़ित है 54 साल का मरीज

यातायात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे के अनुसार, 54 वर्षीय मरीज दोनों फेफड़ों में निमोनिया (बाइलेटरल निमोनिया), एच1एन1 संक्रमण, श्वसन विफलता (रेस्पिरेटरी फेल्योर) और उच्च रक्तचाप से पीड़ित है. मरीज को वर्तमान में नॉन-इनवेसिव वेंटिलेशन (NIV) सपोर्ट पर रखा गया है. उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर उपचार के लिए एयर एंबुलेंस के माध्यम से हैदराबाद के यशोदा अस्पताल रेफर किया गया.

इससे पहले जुड़वा बच्चों को किया गया था एयरलिफ्ट

यह पहला अवसर नहीं है जब बिलासपुर में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया. इससे पहले भी पुलिस ने दो जुड़वा नवजात शिशुओं को एयर एंबुलेंस के जरिए हैदराबाद पहुंचाने के लिए इसी तरह की व्यवस्था की थी, जिससे उनका सफल इलाज संभव हो सका.

क्या होता है ग्रीन कॉरिडोर

ग्रीन कॉरिडोर वह व्यवस्था या रुट प्लान होता है जिसमें कुछ समय के लिए आम लोगों का आना जाना रोक दिया जाता है. मरीज को बिना किसी ट्रैफिक रुकावट के सीधे अस्पताल या फिर सीधे एयरपोर्ट तक ले जाने की व्यवस्था होती है. कोशिश होती है कि जल्द से जल्द मरीज को डॉक्टरों की निगरानी में एयरलिफ्ट कर अस्पताल तक ले जाया जाए.

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