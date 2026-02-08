ग्रीन चौपालों से UP में फैलेगी हरियाली, जानें सीएम Yogi ने 2030 के लिए क्या रखा टॉस्क
यूपी के गांवों में हरियाली के लिए ग्रीन चौपालें आयोजित हो रही हैं. इसके लिए 15 फीसदी भाग को ग्रीनरी से आच्छादित करने का लक्ष्य.
Published : February 8, 2026 at 2:34 PM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2030 तक प्रदेश के हरित आवरण को 15 प्रतिशत तक लाने का निर्देश दिया है. यह लक्ष्य तभी हासिल हो पाएगा, जब पौधारोपण को जनांदोलन का स्वरूप दिया जा सके.
मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के विजन को ध्यान में रखते हुए वन विभाग ने गांवों में ग्रीन चौपालों के गठन करने का फैसला लिया और इसके जरिए पर्यावरण संरक्षण में आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की.
इसके साथ ही विभिन्न विभागों के सहयोग से हर ग्रामसभा स्तर पर ग्रीन चौपाल का गठन हो रहा है. अब तक उत्तर प्रदेश के 14,318 गांवों में चौपाल का गठन/आयोजन किया जा चुका है.
वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रामकुमार बताते हैं कि इन ग्रीन चौपालों में शामिल होने वाले लोगों से वर्ष 2026 में चलाए जाने वाले पौधरोपण अभियानों पर चर्चा करने के साथ-साथ उन्हें तैयारी से संबंधित जिम्मेदारियां भी सौंपी जा रही हैं.
ग्रीन चौपालें ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों को पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दे रही हैं.
उन्होंने बताया कि ग्रीन चौपाल के अध्यक्ष ग्राम प्रधान, सेक्शन/बीट अधिकारी सदस्य सचिव और ग्राम पंचायत सचिव संयोजक बनाए गए हैं.
इसके तहत तीन ग्राम पंचायत सदस्य (न्यूनतम एक महिला सदस्य), स्वयं सहायता समूह की एक महिला प्रतिनिधि, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सहायिका, प्रगतिशील कृषक, पर्यावरणविद/स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधि व जैव विविधता प्रबंधन समिति के प्रतिनिधि चौपाल के सदस्य हैं.
माह में एक बार अनिवार्य रूप से बैठक
गौर करें तो उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाने के मकसद से प्रत्येक माह ग्रीन चौपाल की कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से होनी है. इसमें विभिन्न विभागों की पर्यावरण से जुड़ी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया जाएगा.
वहीं पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति स्थानीय स्तर पर विशेष प्रचार-प्रसार (नुक्कड़ नाटक, रैली, गोष्ठी) का भी आयोजन हो रहा है.
जिला वृक्षारोपण समिति की तरफ से ग्रीन चौपाल के कार्यों की निगरानी भी की जा रही है. प्रभागीय वनाधिकारी इसका कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं.
वन विभाग के अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक रामकुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के निर्देश पर गांवों में ग्रीन चौपालें लगाई जा रही हैं. इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश में हरियाली बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण है. इसके लिए ग्रीन चौपाल की भी सहायत ली जाएगी.
इसके तहत ग्राम स्तर पर प्रधान इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं. प्रतिमाह ग्रीन चौपाल की कम से कम एक बैठक अनिवार्य रूप से हो रही है. अब तक 14,318 गांवों में ग्रीन चौपालों का गठन व आयोजन किया जा चुका है. उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्रीन चौपालों को चिह्नित भी किया जा रहा है. भविष्य में उन्हें इस कार्य के लिए सम्मानित भी करने की योजना है.
