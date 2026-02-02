ETV Bharat / state

चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस, जानिए परिवहन विभाग का प्लान

उत्तराखंड के सभी बॉडरों से राज्य ने ग्रीन सेस वसूलने की तैयारी कर ली है. फिलहाल नारसन बॉर्डर से ग्रीन सेस लिया जा रहा है.

Etv Bharat
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 2, 2026 at 8:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: बाहरी प्रदेशों से आने वाले वाहनों से उत्तराखंड में ई-डिटेक्शन प्रणाली से ग्रीन सेस वसूला जा रहा है. फिलहाल प्रदेश में सिर्फ एक ही बॉर्डर यानी गुरुकुल नारसन से आने वाले वाहनों ग्रीन सेस लिया जा रहे है, लेकिन आगामी कुछ दिनों में प्रदेश के 14 बॉर्डरों पर ग्रीन सेस लिया जाएगा. वहीं परिवहन विभाग का कहना है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले प्रदेश के सभी 37 बॉर्डरों से ग्रीन सेस की वसूली हो जाएगा.

परिवहन विभाग ने फिलहाल जो शुरुआती अनुमान जारी किया है, उसके अनुसार हरिद्वार जिले के नारसन बॉर्डर गुरुकुल नारसन बॉर्डर से रोजाना बाहरी प्रदेशों के करीब एक हजार वाहनों की एंट्री हो रही है. यानी रोजाना करीब एक हजारों से ग्रीन सेस लिया जा रहा है.

चारधाम यात्रा से पहले उत्तराखंड के सभी बॉर्डरों से वसूला जाएगा ग्रीन सेस (ETV Bharat)

परिवहन विभाग की माने तो आने वाले समय में बेहतर रिस्पांस मिलने के बाद अब परिवहन विभाग प्रदेश के सभी 37 बॉर्डर एरिया में लगे एनपीआर कैमरे को एक्टिवेट करने जा रहा है, ताकि हर एक चेक पोस्ट से उत्तराखंड में आने वाले वाहनों से ग्रीन सेस वसूला जा सके.

बता दें कि उत्तराखंड परिवहन विभाग ने अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वाले वाहनों से ग्रीनसेस वसूली करने की प्रक्रिया को 14 जनवरी से शुरू किया था. शुरुआती दौर में कुछ तकनीकी दिक्कतें जरूर आई, लेकिन वर्तमान समय में ग्रीन सेस वसूली की प्रक्रिया सामान्य रूप से चल रही है.

परिवहन विभाग ने बताया कि अप्रैल महीने से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा से पहले प्रदेश के सभी यानी 37 बॉर्डर एरिया में लगे 150 एएनपीआर कैमरे से ग्रीन सेस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. ज्यादा जानकारी देते हुए उप परिवहन आयुक्त शैलेश कुमार तिवारी ने कहा कि ये सिस्टम नया है. ऐसे में ट्रायल बेसिस पर एक जगह से लागू कर दिया गया है, जिसका बेहतर रिस्पांस देखने को मिल रहा है. साथ ही कोई भी तकनीकी खामियां भी नहीं आ रही है. ऐसे में अन्य बॉर्डर एरिया में भी इसको लागू करने की तैयारी चल रही है. जल्द ही प्रदेश के सभी 37 बॉर्डर एरिया से भी ग्रीन सेस कलेक्शन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

साथ ही बताया कि कुछ चुनौतियां है, क्योंकि पहली बार देश में ये सिस्टम राज्य में लागू किया गया है. मुख्य रूप से एएनपीआर कैमरे से वाहनों के नंबर प्लेट की जानकारी लेना और ग्रीन सॉफ्टवेयर को भेजना, और फिर ग्रीन सॉफ्टवेयर से फास्ट टैग को भेजने में कई बार पहले दिक्कतें आई है, लेकिन ट्रायल सफल रहा है.

पढ़ें---

TAGGED:

CHAR DHAM YATRA 2026
UTTARAKHAND TRANSPORT DEPARTMENT
उत्तराखंड चारधाम यात्रा
वसूला जाएगा ग्रीन सेस
GREEN CESS UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.