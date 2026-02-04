ग्रीन गुफा कोई नई खोज नहीं, 1960-70 के दशक की खोज, पहले नाम था सलमा सितारा, रायपुर में केव रिसर्चर्स ने दी जानकारी

ETV Bharat / state

रायपुर: कुटुमसर गुफा की खासियत देश ही नहीं बल्कि विदेश तक मशहूर है. हाल ही में इस शानदार वैली में ग्रीन गुफा (केव) बेहद चर्चा में आई है. ग्रीन गुफा ने पर्यटकों के साथ वैज्ञानिकों और प्रकृति प्रेमियों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इसी को लेकर रायपुर प्रेस क्लब में प्रेसवार्ता रखी गई. बताया गया कि यह गुफा कोई नई गुफा नहीं है बल्कि 1980 के दशक से जानी जाती है.

प्रेस क्लब में बुधवार को नेशनल केव रिसर्च एंड प्रोटक्शन ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर डॉ. जयंत विश्वास ने प्रेसवार्ता की. उन्होंने बताया कि ग्रीन गुफा काफी पुरानी है. वे खुद और कई अन्य लोग पहले भी इस गुफा में जा चुके हैं. डॉ. जयंत विश्वास ने बताया कि ग्रीन गुफा पहले “सलमा सितारा” नाम से जानी जाती थी. इसे 1960–70 के दशक में खोजा गया था. बारिश के मौसम में जब गुफा में पानी की बूंदें गिरती हैं और धूप पड़ती है, तो यह झिलमिल चमकती है, इसी कारण इसका नाम सलमा सितारा पड़ा.

कुटुमसर गुफा से जुड़ी हुई है ग्रीन गुफा

ग्रीन गुफा, कुटुमसर गुफा का पिछला हिस्सा है. दोनों गुफाएं एक संकरे रास्ते (नैरो पैसेज) से जुड़ी हुई हैं. यानी यह कोई अलग या नई संरचना नहीं है. डॉ. विश्वास ने कहा कि ग्रीन गुफा का संरक्षण बहुत जरूरी है. दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए पर्यटक इसे दूर से देख सकते हैं, लेकिन गुफा को छूने या नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए.

अगर ग्रीन गुफा को पर्यटकों के लिए खोला जाता है, तो इससे कुटुमसर गुफा पर पर्यटकों का दबाव कम होगा और वह गुफा खतरे से बच सकेगी. हालांकि इसे शर्तों के साथ ही पर्यटकों के लिए खुलना चाहिए- डॉ. जयंत विश्वास, डायरेक्टर नेशनल केव रिसर्च

ग्रीन गुफा शैवाल से बनी है

डॉ. विश्वास ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि ग्रीन गुफा शैवाल (Algae) से बनी है और देखने में बेहद आकर्षक है. इसी वजह से इसे लोगों को देखने का अवसर मिलना चाहिए.

गुफा विज्ञान को शिक्षा में शामिल करने की मांग

उन्होंने सरकार से अपील की कि उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में गुफा विज्ञान (Cave Science / Speleology) को जोड़ा जाए. उन्होंने एक किताब का भी जिक्र किया, जिसमें बड़ी गुफाओं और दुर्लभ जीवों पर रिसर्च की पूरी जानकारी दी गई है.

गुफाओं के संरक्षण पर काम करने वाला एकमात्र संगठन

डॉ. जयंत विश्वास ने बताया कि नेशनल केव रिसर्च एंड प्रोटक्शन ऑर्गेनाइजेशन भारत का एकमात्र संगठन है, जो गुफाओं के शोध और संरक्षण पर काम करता है.