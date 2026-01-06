ETV Bharat / state

GROUND REPORT : कांगेर घाटी में ग्रीन गुफा का रोमांच, इंसानी आवाजाही से अब तक थी दूर

कांगेर घाटी में अनछुई ग्रीन गुफा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कांगेर घाटी में ग्रीन गुफा का रोमांच (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

यह एक नई और दुर्लभ गुफा है. जिसकी भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता बस्तर के पर्यटन मानचित्र को बदलने की क्षमता रखती है. इस गुफा का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी हरी रंगीन दीवारें हैं. जो सूक्ष्मजीवों और चूना पत्थर की संरचनाओं से ढकी हैं. यही विशेषता इसे दूसरी गुफाओं से अलग और विशिष्ट बनाती है. इस गुफा की सुंदरता और संरचना को भारतवर्ष के लोगों तक पहुंचाने लिए ईटीवी भारत की टीम कांगेर वेल्ली में पहुंची और गुफा के भीतर प्रवेश करके उसकी तस्वीरों को सामने लाया.

सूर्य की रौशनी में चमकती हरी गुफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बेहद खूबसूरत है गुफा के अंदर का नजारा

नीचे उतरने के बाद ही हरे रंगों से बना चूना पत्थर( स्टेलेक्टाइट) की दीवारें हमारे आंखों के सामने थी. जिसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो आप किसी अलग ही दुनिया में आ चुके हैं.चारो ओर सफेद और हरे चमकदार पत्थर आंखों को चकाचौंध कर रहे थे. जो चूना पत्थर की आकृतियां गुफा के अंदर बनी थी,वो एक दो दिन या साल नहीं बल्कि हजारों साल से टपक रही पानी की नैचुरल बूंदों से बनी थी. पानी की बूंदें स्टेलेक्टाइट और स्टेलेक्माइट का निर्माण करती है. यह गुफा अंदर करीब 50-60 मीटर से अधिक लंबी है. जहां अलग-अलग कई चूना पत्थर की आकृतियां नजर आईं.

हरी गुफा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चूना पत्थर से टपकती है पानी की बूंदे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चूना पत्थर की दीवारों पर चढ़ा हरा रंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)



गुफा में कैसे आया हरा रंग ?



बस्तर में पाए जाने वाले सभी गुफाओं के भीतर चूना पत्थर की बनी आकृतियां एक जैसी ही हैं. गुफा के अंदर का रंग सफेद और चमकदार है. लेकिन ग्रीन गुफा में चूना पत्थर के ऊपर हरे रंग की एक परत चढ़ी हुई है.इसी वजह से इस गुफा ने अपनी अलग पहचान बनाई है. हरे रंग पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ती है उसका रंग और भी ज्यादा खिल उठता है.

प्राकृतिक रूप से बनी है संरचना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इंसानी पहुंच से अब तक था दूर ग्रीन गुफा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गुफा की दीवारों का रंग हरा क्यों ?

गुफा की दीवारों का रंग हरा होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण सूर्य की रौशनी है. स्थानीय गाइड सोमरथ कश्यप ने बताया कि चूना पत्थर का ये दीवार गुफा के बिल्कुल मुहाने पर मौजूद हैं. जहां सीधे सूर्य की रौशनी पड़ती है. इस कारण दीवार पर मौजूद पानी और सूर्य के प्रकाश से काई जमने लगती है.दीवार की जिन भी जगहों पर सूर्य की रौशनी पड़ती है वहां पर काई बनने लगती है. कई वर्षों तक लगातार रौशनी पड़ते रहने के कारण काई का फैलाव होता गया है.यही काई चूना पत्थर को हरा रंग देती है. उसके ही नजदीक कई दीवारें मौजूद हैं. लेकिन सूर्य की रौशनी नहीं पड़ने की वजह से उनका रंग सफेद और चमकदार है.

मनमोहक चूना पत्थर की आकृतियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

बस्तर के कांगेर घाटी में मिली अनोखी ग्रीन गुफा, पर्यटन सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा

कुटुमसर गुफा की अलौकिक दुनिया, नए साल में कांगेर वैली में जुटे सैलानी, बस्तर को बताया स्वर्ग सा सुंदर

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

