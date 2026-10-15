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कानपुर सेंट्रल स्टेशन का बदलेगा नजारा, यात्रियों को सुकून देगी ये चीजें

कानपुर: उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों में शुमार कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर यात्रियों को एक बेहतर, स्वच्छ और आकर्षक वातावरण देने के लिए रेलवे प्रशासन ने एक शानदार योजना तैयार की है.सेंट्रल स्टेशन के स्वरूप को पूरी तरह बदलने और वहां हरियाली बढ़ाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर दो से लेकर 10 तक के पिलरों के बीच खाली पड़ी जगहों पर 'ग्रीन बेल्ट' विकसित की जाएगी.इस योजना के तहत अब यात्रियों को ट्रेनों के इंतजार के दौरान प्लेटफॉर्म पर कंक्रीट के बीच प्रकृति की हरियाली और फूलों की महक देखने को मिलेगी.





पिलरों के बीच लोहे की जालियों में सजेंगे फूल-पौधे

प्लेटफॉर्म पर हरियाली विकसित करने की इस कवायद के तहत पिलरों के बीच की खाली जगह का सदुपयोग किया जाएगा.एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच की जगह पर लोहे की जालियों की मदद से क्यारी जैसी आकृतियां बनाई जाएंगी. इन क्यारियों के भीतर विभिन्न प्रकार के आकर्षक फूलदार और हरे-भरे पौधे रोपे जाएंगे. रेलवे अधिकारियों का मानना है कि इस पहल से न केवल प्लेटफॉर्म की सुंदरता में इजाफा होगा, बल्कि यात्रियों को एक सुकून भरा और हरा-भरा माहौल भी मिलेगा.





नए प्लेटफॉर्म्स का भी रखा गया ध्यान

सेंट्रल स्टेशन पर आने वाले समय में पुनर्विकास योजना के तहत भविष्य में प्लेटफॉर्म नंबर 11, 12 और 13 भी बनाए जाने प्रस्तावित हैं. रेलवे ने इन भविष्य के प्लेटफॉर्म्स के लिए भी अभी से ग्रीन बेल्ट का पूरा खाका तैयार कर लिया है. इससे आने वाले दिनों में स्टेशन का जितना भी विस्तार होगा, साथ-साथ हरियाली विकसित करने की योजना को भी उतनी ही मजबूती से आगे बढ़ाया जा सकेगा. इसके अलावा, कैंट साइड की तरफ भी ग्रीन बेल्ट के लिए विशेष रूप से जगह छोड़ी गई है, ताकि पूरे परिसर को पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके.



सेंट्रल स्टेशन के डिप्टी सीटीएम अकांशु गोविल ने बताया कि सेंट्रल स्टेशन पर ग्रीन बेल्ट को लेकर युद्धस्तर पर कवायद की जा रही है. प्लेटफॉर्म पर जहां-जहां भी संभव हो सकेगा, वहां फूल-पौधे लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि, इस योजना से स्टेशन का पूरा लुक और फील बदल जाएगा और यात्रियों को एक हरा-भरा तथा ताजगी से भरपूर अनुभव मिलेगा.