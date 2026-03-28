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ग्रीन एंड क्लीन जशपुर के लिए सीएम का अभियान, मातृत्व वन में लगाए गए 400 से ज्यादा पौधे

2 एकड़ क्षेत्र में विकसित इस मातृत्व वन में 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण किया गया है, जो पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक संवेदनाओं के अद्वितीय समन्वय का उदाहरण है. मातृत्व वन में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत जिले के जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी माताओं के नाम पर पौधरोपण भी किया गया.

जशपुर: छत्तीसगढ़ धान का कटोरा होने के साथ-साथ हरे भरे जंगलों से भी भरा पूरा है. छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल विश्व प्रसिद्ध हैं. हरियाली के बीच में यहां के झरने और मंदिर शुरू से टूरिस्टों के लिए बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन रहे हैं. छत्तीसगढ़ की इसी हरियाली को बनाए रखने के लिए शासन स्तर पर भी कोशिशें लगातार जारी हैं. इसकी कड़ी में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वनमण्डल जशपुर द्वारा विकसित मातृत्व वन का आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर स्थित सर्किट हाउस परिसर में लोकार्पण किया.

जशपुर सर्किट हाउस (ETV Bharat)

मातृत्व वन में लगाए गए 400 से ज्यादा पौधे

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मां हमारे जीवन की प्रथम गुरु होती हैं और उनका स्थान सर्वोच्च होता है. ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के माध्यम से हम माँं के प्रति सम्मान को प्रकृति से जोड़ रहे हैं. यह पहल आने वाली पीढ़ियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के साथ-साथ सामाजिक मूल्यों को भी मजबूत करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृत्व वन जैसी पहलें न केवल हरित क्षेत्र बढ़ाने में सहायक होंगी, बल्कि समाज में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी का भाव भी विकसित करेंगी.

जशपुर सर्किट हाउस (ETV Bharat)

2 एकड़ में 400 औषधीय पौधों को लगाया गया

मातृत्व वन के अंतर्गत पर्यावरणीय और औषधीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण पौधों का चयन कर उनको लगाया गया है. इनमें टिकोमा, झारुल, सीता अशोक, गुलमोहर, लक्ष्मीतरु, आंवला, बीजा, सिन्दूर, नागकेसरी, अर्जुन एवं जामुन जैसी प्रजातियां प्रमुख हैं. ये पौधे न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे, बल्कि आने वाले समय में औषधीय एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. मातृत्व वन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाना, माताओं के प्रति सम्मान को प्रकृति के माध्यम से अभिव्यक्त करना तथा नई पीढ़ी में संवेदनशीलता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करना है. यह पहल ‘हर घर एक पेड़, हर पेड़ में मां की ममता’ के संदेश को साकार करने की दिशा में एक सार्थक कदम है.