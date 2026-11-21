एलएलआर अस्पताल में ग्रीन एंबुलेंस व गोल्फ कार्ट का होगा संचालन, मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी राहत
प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने बताया कि ग्रीन एंबुलेंस अस्पताल में आ चुकी है, दो गोल्फ कार्ट सीएसआर फंड से मिलने वाली हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 7:56 PM IST
कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज (जीएसवीएम) से संबद्ध एलएलआर अस्पताल के मरीजों और तीमारदारों के लिये राहत भरी खबर है. एक से दूसरे विभाग जाने के लिये मरीजों और तीमारदारों को अब दौड़ नहीं लगानी पडे़गी. इसके लिये अस्पताल प्रशासन निःशुल्क ग्रीन एंबुलेंस व गोल्फ कार्ट का संचालन करेगा.
जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने शनिवार को इस सुविधा को लेकर अधीनस्थ अफसरों संग मंथन किया. उन्होंने बताया कि ग्रीन एंबुलेंस अस्पताल में आ चुकी है, जबकि दो गोल्फ कार्ट सीएसआर फंड से मिलने वाली हैं. जिनकी मदद से मरीजों को समय से इमरजेंसी या अन्य विभागों तक पहुंचाया जा सकेगा. साथ ही अब उनकी दौड़-भाग बच जाएगी. अभी तक मरीजों व तीमारदारों को किसी तरह की जांच कराने, दवा लाने ले जाने के लिए बहुत अधिक दौड़ना पड़ता था.
एनएचएम की टीम ने किया निरीक्षण : एलएलआर अस्पताल में शनिवार को नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) की टीम के सदस्यों ने अस्पताल व मेडिकल काॅलेज परिसर में विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया. टीम के सदस्यों ने मेडिकल काॅलेज प्राचार्य से ओपीडी में रजिस्टर, मरीजों के लिए वेटिंग एरिया, अस्पताल परिसर में सीसीटीवी कैमरों की संख्या, ब्लड बैंक में दी जाने वाली सुविधाओं समेत कई अन्य सुविधाओं पर बात की.
सिटीजन चार्टर को लेकर सदस्यों ने कहा कि इसे फौरन लागू करें. अस्पताल परिसर के एंट्री प्वाइंट्स पर ही मरीजों के लिए क्या सुविधाएं हैं, इसका पूरा ब्योरा संकेतांक या किसी बोर्ड के माध्यम से दिखना चाहिए. जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने कहा कि जो जानकारियां मांगी गईं थीं वह सदस्यों को दी गईं, जो सुधार बताए गए हैं, उन्हें जल्द क्रियान्वित कराएंगे.
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