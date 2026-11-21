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एलएलआर अस्पताल में ग्रीन एंबुलेंस व गोल्फ कार्ट का होगा संचालन, मरीजों और तीमारदारों को मिलेगी राहत

एलएलआर अस्पताल ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल काॅलेज (जीएसवीएम) से संबद्ध एलएलआर अस्पताल के मरीजों और तीमारदारों के लिये राहत भरी खबर है. एक से दूसरे विभाग जाने के लिये मरीजों और तीमारदारों को अब दौड़ नहीं लगानी पडे़गी. इसके लिये अस्पताल प्रशासन निःशुल्क ग्रीन एंबुलेंस व गोल्फ कार्ट का संचालन करेगा.

प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) जीएसवीएम मेडिकल काॅलेज प्राचार्य डाॅ. संजय काला ने शनिवार को इस सुविधा को लेकर अधीनस्थ अफसरों संग मंथन किया. उन्होंने बताया कि ग्रीन एंबुलेंस अस्पताल में आ चुकी है, जबकि दो गोल्फ कार्ट सीएसआर फंड से मिलने वाली हैं. जिनकी मदद से मरीजों को समय से इमरजेंसी या अन्य विभागों तक पहुंचाया जा सकेगा. साथ ही अब उनकी दौड़-भाग बच जाएगी. अभी तक मरीजों व तीमारदारों को किसी तरह की जांच कराने, दवा लाने ले जाने के लिए बहुत अधिक दौड़ना पड़ता था.