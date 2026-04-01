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राजधानी में प्रदूषण के विरुद्ध जंग!, दिल्ली सरकार ने इस वर्ष तय किया 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य

यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित है.

दिल्ली सरकार ने तय किया 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य
दिल्ली सरकार ने तय किया 70 लाख पौधारोपण का लक्ष्य (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 1, 2026 at 10:44 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: प्रदूषण के विरुद्ध जंग और राजधानी के हरित क्षेत्र (ग्रीन कवर) को विस्तार देने के लिए दिल्ली सरकार ने कमर कस ली है. मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने ग्रीन एक्शन प्लान (GAP) 2026-27 के तहत पौधारोपण के लक्ष्यों में बड़ा संशोधन किया है. इस वर्ष 22 सरकारी विभागों को मिलकर 70 लाख से अधिक पेड़, झाड़ियां और बांस की हेज लगाने का विशाल लक्ष्य सौंपा गया है.

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को इस महाभियान की रूपरेखा साझा करते हुए बताया कि सरकार केवल संख्या बढ़ाने पर नहीं, बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से हरियाली बढ़ाने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा, दिल्ली को हरा-भरा बनाना सबकी जिम्मेदारी है. प्रदूषण से निपटने के लिए इस बार 'मल्टी-लेयर प्लांटेशन' रणनीति अपनाई जा रही है, जिसमें बड़े छायादार पेड़ों के साथ-साथ झाड़ियां और ग्राउंड कवर भी शामिल होंगे.

इसके अतिरिक्त, दिल्ली मेट्रो, उत्तरी रेलवे, दिल्ली जल बोर्ड और बीएसईएस जैसे विभागों को भी विशिष्ट जिम्मेदारी दी गई है. करीब 12 लाख पौधे वन विभाग और अन्य एजेंसियों के माध्यम से आम जनता को मुफ्त वितरित किए जाएंगे, ताकि जन-भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

'एक पेड़ मां के नाम' से मिली प्रेरणा

मंत्री सिरसा ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान से प्रेरित है. उन्होंने पिछली सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि लंबे समय तक केवल वादे किए गए, लेकिन वर्तमान सरकार विकसित भारत और विकसित दिल्ली के विजन पर काम कर रही है. पिछले वर्ष इस अभियान में 70 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और समाज के हर वर्ग ने हिस्सा लिया था, जिसे इस बार और बड़े स्तर पर ले जाया जाएगा.

पोर्टल से होगी डिजिटल निगरानी

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी 22 विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे पौधारोपण की साप्ताहिक प्रगति को GAP पोर्टल पर अपडेट करें. वन विभाग इस डेटा की निगरानी करेगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सर्वाइवल रेट सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी. दिल्ली सरकार का यह कदम न केवल राजधानी के गिरते वायु स्तर को सुधारने में सहायक होगा, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सुदृढ़ 'ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर' तैयार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

विभागवार लक्ष्यों का निर्धारण

  • वन विभाग - 27 लाख
  • दिल्ली विकास प्राधिकरण - 10 लाख
  • MCD एवं NDMC - क्रमशः 5 और 5.05 लाख
  • शिक्षा विभाग (स्कूली व उच्च) - 3.75 लाख
  • लोक निर्माण विभाग (PWD) - 3 लाख
  • NHAI एवं NTPC - क्रमशः 60,000 और 70,000

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