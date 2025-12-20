ETV Bharat / state

जमीन के लालच में नाती ने बुजुर्ग नानी को मौत के घाट उतारा, रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया

एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 70 साल की नानी की हत्या के आरोप में बब्बी यादव को गिरफ्तार किया गया है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 20, 2025 at 7:40 PM IST

रायबरेली: 19 दिसंबर को रायबरेली में जमीन के लालच में एक नाती ने अपनी बुजुर्ग नानी की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 19 दिसंबर को समय रात्रि करीब 08.30 बजे थाना जगतपुर पर सूचना मिली थी कि प्रभुदेई (70 वर्ष) पत्नी स्वर्गीय जागेश्वर निवासी ग्राम पूरे हरभजन का पुरवा मजरे सान्हकुआ थाना जगतपुर का शव उनके घर में मिला है. उनके सिर पर चोट के निशान थे.

छोटी बेटी गीता से हुआ था विवाद: सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली मौका-ए-वारदात पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी. एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रभुदेई का कोई बेटा नहीं था. केवल दो बेटियां गायत्री (बड़ी) और गीता (छोटी) थी, जो अपनी अपनी ससुराल में रहती हैं. कुछ दिन पहले प्रभुदेई का अपनी छोटी बेटी गीता से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था.

पुलिस के हत्थे चढ़ा आरोपी: एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि गीता का बेटा बब्बी यादव अपनी नानी के गांव में ही रहता था. वह इस प्रॉपर्टी को लेकर हुई गरमागरमी से नाराज था. शुक्रवार को जब प्रभुदेई पूजा कर रही थी, तो बब्बी ने डंडे से उसके सिर पर वार कर दिया और उसकी हत्या कर दी. इस मामले में जगतपुर थाने के पुलिस ने बब्बी यादव पुत्र समरवहादुर निवासी ग्राम शंकरपुर थाना जगतपुर को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया.

24 घंटे के अंदर मर्डर केस का खुलासा: बब्बी यादव से जब पुलिस ने हत्या को लेकर पूछताछ की, तो उसने बताया कि उसकी नानी ने जमीन का बंटवारा कर दिया था. लेकिन फसल की पैदावार को लेकर हुए लेददेने के कारण उन्होंने अपनी जमीन वापस ले ली. इसके बाद से वह तनाव में था.

उसे पता चला कि उसकी नानी अपनी प्रॉपर्टी अपनी बड़ी बेटी को बच्चों के नाम कर सकती हैं, तो उसने नानी के सिर पर डंडे से वार करके उनकी हत्या कर दी. हत्या के बाद डंडे को दूर जाकर फेंक दिया. बब्बी यादव ने जुर्म कबूल कर लिया है. पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या के मामले का खुलासा कर दिया.

