ETV Bharat / state

जमीन के लालच में नाती ने बुजुर्ग नानी को मौत के घाट उतारा, रायबरेली पुलिस ने गिरफ्तार किया

नानी की हत्या के आरोप में बब्बी यादव को गिरफ्तार. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: 19 दिसंबर को रायबरेली में जमीन के लालच में एक नाती ने अपनी बुजुर्ग नानी की हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस ने शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि 19 दिसंबर को समय रात्रि करीब 08.30 बजे थाना जगतपुर पर सूचना मिली थी कि प्रभुदेई (70 वर्ष) पत्नी स्वर्गीय जागेश्वर निवासी ग्राम पूरे हरभजन का पुरवा मजरे सान्हकुआ थाना जगतपुर का शव उनके घर में मिला है. उनके सिर पर चोट के निशान थे. छोटी बेटी गीता से हुआ था विवाद: सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक रायबरेली मौका-ए-वारदात पर पहुंचे और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी. एएसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि जांच के दौरान यह सामने आया कि प्रभुदेई का कोई बेटा नहीं था. केवल दो बेटियां गायत्री (बड़ी) और गीता (छोटी) थी, जो अपनी अपनी ससुराल में रहती हैं. कुछ दिन पहले प्रभुदेई का अपनी छोटी बेटी गीता से जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था.