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ग्रेटर नोएडा की आकांक्षा ने फ्लैट को बनाया पक्षियों का घर, भीषण गर्मी में भी 4 साल से नहीं चलाया पंखा

आकांक्षा ने फ्लैट को बनाया पक्षियों का घर ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: कंक्रीट के जंगल बनते शहरों में जहां गौरैया की चहचहाहट अब महज यादों का हिस्सा बनती जा रही है, वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-3 की आकांक्षा गुप्ता ने अपने घर को ही परिंदों का सुरक्षित आशियाना बना दिया है. पक्षियों के प्रति उनके इस अनोखे प्रेम की बानगी यह है कि नन्हे मेहमानों को पंखे से चोट न लग जाए, इस डर से उन्होंने पिछले चार साल से अपने लिविंग रूम और गेस्ट रूम के पंखे तक नहीं चलाए हैं. अपनी सुविधाओं से समझौता कर आकांक्षा ने बेजुबानों के लिए जो दुनिया बसाई है, वह आज दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल बन रही है.

अपने आराम से ज्यादा परिंदों की जान की चिंता