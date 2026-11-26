ग्रेटर नोएडा की आकांक्षा ने फ्लैट को बनाया पक्षियों का घर, भीषण गर्मी में भी 4 साल से नहीं चलाया पंखा
ग्रेटर नोएडा की आकांक्षा ने अपने घर को ही बना दिया पक्षियों का सुरक्षित ठिकाना, बेटा और तीन पालतू डॉग्स भी बने परिंदों के दोस्त
Published : November 26, 2026 at 10:52 AM IST
नई दिल्ली/नोएडा: कंक्रीट के जंगल बनते शहरों में जहां गौरैया की चहचहाहट अब महज यादों का हिस्सा बनती जा रही है, वहीं ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-3 की आकांक्षा गुप्ता ने अपने घर को ही परिंदों का सुरक्षित आशियाना बना दिया है. पक्षियों के प्रति उनके इस अनोखे प्रेम की बानगी यह है कि नन्हे मेहमानों को पंखे से चोट न लग जाए, इस डर से उन्होंने पिछले चार साल से अपने लिविंग रूम और गेस्ट रूम के पंखे तक नहीं चलाए हैं. अपनी सुविधाओं से समझौता कर आकांक्षा ने बेजुबानों के लिए जो दुनिया बसाई है, वह आज दूसरों के लिए एक बड़ी मिसाल बन रही है.
अपने आराम से ज्यादा परिंदों की जान की चिंता
बचपन से ही पशु-पक्षियों के प्रति गहरा लगाव रखने वाली आकांक्षा ने जब गौरैया समेत कई पक्षियों की घटती संख्या और उन पर मंडराते खतरों को महसूस किया, तो उन्होंने अपने स्तर पर कुछ करने की ठानी. इसके बाद उन्होंने अपने घर को ही पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाने में बदलना शुरू कर दिया. इस पहल के लिए उन्हें अपनी रोजमर्रा की सुख-सुविधाओं में सबसे बड़ा बदलाव करना पड़ा. पिछले तीन-चार साल से उनके घर के लिविंग रूम और गेस्ट रूम में पंखे नहीं चलाए जाते. आमतौर पर भीषण गर्मी में लोग बिना पंखे या एसी के कुछ देर रहना भी मुश्किल समझते हैं, लेकिन आकांक्षा ने परिंदों की सुरक्षा के आगे अपनी सुविधाओं को पीछे छोड़ दिया. उन्हें डर रहता है कि घर में बेखौफ उड़ते नन्हे पक्षियों के लिए चलते पंखे जानलेवा साबित हो सकते हैं. यही वजह है कि घर के इन हिस्सों में पंखे बंद रखना अब उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है.
घर में 25 से 30 प्रजातियों के परिंदों का बसेरा
आकांक्षा के घर की सबसे खास बात यहां आने वाले पक्षियों की विविधता है. उनके इस छोटे से प्राकृतिक संसार में गौरैया, डव (फाख्ता), सनबर्ड्स, मुनिया और बैबलर समेत करीब 25 से 30 प्रजातियों के पक्षी आते हैं. कोई दाना चुगने पहुंचता है तो कोई पानी पीने, जबकि कुछ पक्षियों ने यहां अपना स्थायी ठिकाना तक बना लिया है. घर के अलग-अलग हिस्सों में इनकी मौजूदगी से सुबह से शाम तक चहचहाहट का सिलसिला चलता रहता है. इन परिंदों को यहां न तो किसी पिंजरे में कैद किया गया है और न ही आने-जाने के लिए बाध्य किया जाता है. वे अपनी मर्जी से आते हैं, घर में बेखौफ विचरण करते हैं और जब चाहें वापस खुले आसमान में उड़ जाते हैं. यही वजह है कि आकांक्षा के लिए यह केवल पक्षियों को दाना-पानी देने का काम नहीं है, बल्कि उनके लिए एक ऐसा प्राकृतिक वातावरण तैयार करना है, जहां वे खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर सकें.
आकांक्षा का मानना है कि अगर इंसान थोड़ी सी जगह और थोड़ी सी सहूलियत बेजुबानों को दे दे तो वे भी उसके आसपास एक खूबसूरत दुनिया बसा सकते हैं. उनके घर में परिंदों का बेखौफ होकर उड़ना इसी भरोसे की कहानी कहता है.
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सात साल का बेटा और तीन पालतू डॉग्स भी बने परिंदों के दोस्त
आमतौर पर छोटे बच्चों वाले घरों में पक्षियों की मौजूदगी को लेकर माता-पिता काफी सतर्क रहते हैं, वहीं कुत्तों और पक्षियों को एक ही छत के नीचे साथ रखना भी आसान नहीं माना जाता. लेकिन आकांक्षा के घर में यह अनोखा सामंजस्य साफ देखने को मिलता है. उनका सात साल का बेटा इन नन्हे मेहमानों के साथ बेहद सहज रहता है, तो घर में मौजूद तीन पालतू डॉग्स भी इन पक्षियों को जरा भी परेशान नहीं करते. पूरे परिवार ने मिलकर ऐसा माहौल तैयार किया है, जहां इंसानों और पालतू जानवरों के बीच नन्हे परिंदों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है. आकांक्षा के लिए यह केवल अपना शौक पूरा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका मकसद अपने बेटे को भी प्रकृति और जीव-जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनाना है. घर में रोजाना परिंदों की बेखौफ आवाजाही देखकर उनका बेटा भी उनके साथ तालमेल बिठाना और पर्यावरण में उनकी अहमियत समझना सीख रहा है.
घर बना नन्हे परिंदों की नर्सरी
आकांक्षा की इस मेहनत का सबसे सुखद परिणाम पक्षियों के प्रजनन के रूप में सामने आया है. उनके घर में अब तक 400 से ज्यादा नन्हे परिंदों का जन्म हो चुका है. यानी जिस घर को उन्होंने पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाने के रूप में तैयार किया था, वह अब उनके लिए एक प्राकृतिक प्रजनन स्थल बन चुका है. यहां पक्षियों को ऐसा माहौल मिलता है, जहां वे बेखौफ होकर घोंसले बना सकते हैं और अपने बच्चों को बड़ा कर सकते हैं. नन्हे चूजों के जन्म से लेकर उनके पहली उड़ान भरने तक का सफर आकांक्षा के लिए किसी बेहद खास अनुभव से कम नहीं है. घर में चहचहाते ये नन्हे परिंदे इस बात का प्रमाण हैं कि यदि बेजुबानों को अनुकूल वातावरण मिले, तो वे खुद अपनी दुनिया को आगे बढ़ा सकते हैं. चार सौ से अधिक पक्षियों का जन्म होना उनकी इस अनोखी पहल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है.
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