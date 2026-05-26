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ग्रेटर नोएडा में किन्नर की हत्या मामला: मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में किया खुलासा

पुलिस ने मामले में आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने कई खुलासे किए. पढ़ें पूरी खबर..

ग्रेटर नोएडा में किन्नर की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार
ग्रेटर नोएडा में किन्नर की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 26, 2026 at 7:40 PM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क इलाके में हुए किन्नर की हत्या की सनसनीखेज और चौंकाने वाली वारदात की गुत्थी को पुलिस ने मंगलवार को सुलझा लिया. हत्यारा कोई बाहरी नहीं, बल्कि उसका ही रूम पार्टनर निकला. पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगी है.

दरअसल, नोएडा के तुगलपुर गांव में 24 मई को किन्नर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका शव बरामद होने पर सनसनी फैल गई थी. पुलिस के लिए यह मर्डर मिस्ट्री एक बड़ी चुनौती थी. एडिशनल डीसीपी संतोष कुमार के नेतृत्व में नॉलेज पार्क कोतवाली पुलिस जांच में जुट गई. पुलिस जब कातिल को पकड़ने सेक्टर-148 मेट्रो लाइन की तरफ जाने वाले कच्चे रास्ते पर पहुंची, आरोपी ने पुलिस को देखकर फायरिंग कर दिया. इसपर पुलिस ने भी आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी. पुलिस ने आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. उसके पास से अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है.

संतोष कुमार, एडीसीपी, ग्रेटर नोएडा (ETV Bharat)

एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया, पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि वह शादी करना चाहता था लेकिन उसकी रूम पार्टनर किन्नर उसकी शादी में लगातार बाधा बन रही थी. अभिषेक ने यह आरोप लगाया है अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज किया करता था. इसी रोज-रोज के विवाद से गुस्से में आकर अभिषेक ने उसकी हत्या का प्लान बना डाला. पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जांच की जा रही है.

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