ग्रेटर नोएडा: गड्ढे में भरे पानी में डूबने से तीन साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से एक तीन साल के बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घटना के बाद से प्रशासन के खिलाफ परिजनों में आक्रोश व्याप्त है. बताया जा रहा है कि बच्चे की मां मंदिर में दर्शन करने गई थी. इसी दौरान बच्चा खेलते हुए तालाब के पास गई और अचानक डूब गया. किसी तरह लोगों ने बच्चे को पानी से निकाला और अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव दलेलगढ़ स्थित डालेश्वर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया. बच्चे की मां अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंदिर गई थी. परिवार के लोग मंदिर में चल रही पूजा अर्चना और भंडारे में व्यस्त हो गए. उसी दौरान नजर बचाकर बच्चा अपनी बहन के साथ खेलता-खेलता मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में भरे पानी के पास चला गया.जब बच्चा किसी को दिखाई नहीं दिया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई. मंदिर में काफी देर तक उसे खोजा गया. सुराग नही मिला तो कुछ लोग गड्ढ़े के पास चले गए. जहां वह दिखाई दिया.

इस गड्ढे में भरा रहता है पानी: ग्रामीण