ग्रेटर नोएडा: गड्ढे में भरे पानी में डूबने से तीन साल के बच्चे की मौत, ग्रामीणों ने लापरवाही का लगाया आरोप

ग्रेटर नोएडा के दनकौर क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव में एक तीन वर्षीय बच्चे की खुले गड्ढे में गिरने से मौत हो गई

पानी में डूबने से तीन साल के बच्चे की मौत
पानी में डूबने से तीन साल के बच्चे की मौत (ETV Bharat)
Published : February 16, 2026 at 11:46 AM IST

नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दनकौर कोतवाली क्षेत्र के दलेलगढ़ गांव से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां गहरे गड्ढे में भरे पानी में डूबने से एक तीन साल के बच्चे की मौत हो गई. इसके बाद से ही परिवार में कोहराम मचा हुआ है. घटना के बाद से प्रशासन के खिलाफ परिजनों में आक्रोश व्याप्त है. बताया जा रहा है कि बच्चे की मां मंदिर में दर्शन करने गई थी. इसी दौरान बच्चा खेलते हुए तालाब के पास गई और अचानक डूब गया. किसी तरह लोगों ने बच्चे को पानी से निकाला और अस्पताल लेकर गए जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया.

ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार ने बताया कि महाशिवरात्रि के अवसर पर गांव दलेलगढ़ स्थित डालेश्वर मंदिर में भंडारे का आयोजन किया गया. बच्चे की मां अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मंदिर गई थी. परिवार के लोग मंदिर में चल रही पूजा अर्चना और भंडारे में व्यस्त हो गए. उसी दौरान नजर बचाकर बच्चा अपनी बहन के साथ खेलता-खेलता मंदिर के पास सरकारी जमीन पर बने गहरे गड्ढे में भरे पानी के पास चला गया.जब बच्चा किसी को दिखाई नहीं दिया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई. मंदिर में काफी देर तक उसे खोजा गया. सुराग नही मिला तो कुछ लोग गड्ढ़े के पास चले गए. जहां वह दिखाई दिया.

इस गड्ढे में भरा रहता है पानी: ग्रामीण

आनन-फानन में बच्चे को पानी से निकाला गया और उपचार के लिए एक निजी अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद से ही परिवार में कोहराम मच गया है. ग्रामीणों ने बताया कि गड्ढे में पानी भरा रहता है. इस तालाब के बारे में पहले भी शिकायत दी गई थी लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई.

वहीं, दनकौर कोतवाली प्रभारी ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी. लेकिन परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है. फिलहाल उनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं दी गई है. शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

