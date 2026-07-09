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ग्रेटर नोएडा: तीन मजदूरों को तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने रौंदा, आरोपी चालक कार सहित फरार

ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमका गांव के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में बिहार के तीन मजदूरों की मौत हो गई.

Greater Noida: Three Farm Labourers killed in Road Mishap
तीन मजदूरों को तेज रफ्तार से आ रही स्कॉर्पियो ने रौंदा, मौत (a)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 9, 2026 at 12:10 PM IST

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नोएडा: ग्रेटर नोएडा के जेवर थाना क्षेत्र अंतर्गत नीमका गांव के पास बुधवार देर रात सड़क हादसे में बिहार के तीन मजदूरों की मौत हो गई. वे धान की रोपाई करने जा रहे थे तभी एक स्कार्पियो ने उनपर अपनी गाड़ी चढ़ा दी. हादसे के बाद कार चालक अपनी गाड़ी समेत मौके से फरार है . इस हिट एंड रन मामले में तीनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल मजदूरों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्‍हें मृत घोषित कर दिया. तीनों ही मजदूर बिहार के रहने वाले हैं.

इस घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने थाने में तहरीर दी. मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस आरोपी कार चालक और कार की तलाश में जुट गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है की गाड़ी की पहचान की जा चुकी है, टीम गठित कर आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा और रवि शंकर निम में बताया कि

थाना जेवर क्षेत्रांतर्गत जेवर से खुर्जा जाने वाले मार्ग पर नीमका गांव के सामने एक अज्ञात वाहन द्वारा सड़क किनारे पैदल जा रहे 3 राहगीरों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. सूचना प्राप्त होते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. जांच के दौरान मृतकों की पहचान करन पुत्र मिथलेश (उम्र लगभग 22 वर्ष), विश्वजीत पुत्र सतीश (उम्र लगभग 24 वर्ष) और मिथुन (उम्र लगभग 25 वर्ष), निवासीगण जनपद अररिया, बिहार के रूप में हुई.

उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार तीनों धान की रोपाई का कार्य करने के लिए आए हुए थे. मृतकों के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है. दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान स्कॉर्पियो के रूप में तथा वाहन चालक की पहचान कर ली गई है. परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है.

डीसीपी ग्रेटर नोएडा रवि शंकर निम ने बताया कि

आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है. अन्य आवश्यक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जा रहा है, इसके साथ ही वाहन चालक और वाहन को तस्दीक करने के साथ ही संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, ताकि जल्द आरोपी चालक की गिरफ्तारी की जा सके.

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