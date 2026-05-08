ग्रेटर नोएडा: संपत्ति विवाद में 13 साल के मासूम की हत्या, पिता पर आरोप
पुलिस आरोपी पिता से गहनता से पूछताछ कर रही है, आरोपी ने खुद के गले में ब्लेड मारकर सुसाइड की कोशिश भी की.
Published : May 8, 2026 at 4:39 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 5:02 PM IST
नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा के कासना थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां प्रॉपर्टी विवाद में एक 13 साल के बच्चे की हत्या का मामला सामने आया है, आरोप बच्चे के पिता पर लगा है.
वारदात का खुलासा शुक्रवार को हुआ. आरोप है कि पिता ने प्रॉपर्टी विवाद में अपने इकलौते बेटे का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद बच्चे के शव को पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया और पुलिस को गुमशुदगी की झूठी सूचना दे दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें शक की सुई पिता पर गई. फिलहाल मृतक के पिता से पुलिस पूछताछ कर रही है.
सिरसा गांव कासना थाना क्षेत्र का मामला:
ग्रेटर नोएडा के एडिशनल डीसीपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को थाना कासना पर सूचना मिली कि एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल है, वो लापता है. इस सूचना पर थाना कासना पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके पुलिस टीम का गठन किया गया. सीसीटीवी फुटेज व आस पास के बच्चों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि लापता लड़का अपने पिता के साथ कार में गया था.
पुलिस ने सख्ती से की पूछताछ:
पुलिस टीम द्वारा लड़के के पिता से गहन पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपने लड़के को ग्राम गुलिस्तानपुर में दोस्त के पास रखा है, वह चलकर बरामद करा देगा. बताया जा रहा है कि आरोपी पिता ने पुलिस टीम को लगातार गुमराह किया.
लापता बच्चे का शव तालाब से मिला
देर शाम थाना कासना पर सूचना प्राप्त हुई कि लापता गुमशुदा लड़के का शव ग्राम सिरसा में 6 परसेंट कॉलोनी के पास तालाब में मिला है. इस सूचना पर तत्काल पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. जानकारी करने पर मालूम चला कि आरोपी पिता ने अपने परिवार के लोगों को प्रापर्टी के विवाद में फंसाने की नियत से अपने ही बच्चे की हत्या कर दी. सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है. जबकि आरोपी पिता को हिरासत में लिया गया है.
एडिशनल डीसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि शुक्रवार को तमाम सबूतों और साक्षयों के आधार पर गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी पिता ने गिरफ्तारी के डर से खुद गले मे ब्लेड मारकर आत्महत्या की कोशिश भी की. घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.आरोपी का नाम प्रदीप कुमार भाटी बताया जा रहा है जो कोई नौकरी नहीं करता, मकान के किराए से गुजारा करता है.
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