ग्रेटर नोएडा: पुलिस मुठभेड़ में बाइक सवार बदमाश घायल, लूट सहित अन्य मुकदमे दर्ज
ग्रेटर नोएडा में चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस मुठभेड में एक लुटेरा घायल हो गया।. पुलिस ने मौके से सोने की चेन बरामद की।
Published : May 4, 2026 at 10:09 AM IST
नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना पुलिस को देर रात चेकिंग अभियान के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी. ओमेक्स गोलचक्कर के पास संदिग्ध बाइक सवार बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में एक शातिर लुटेरा गोली लगने से घायल हो गया. वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया. पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस, चोरी की बाइक और लूटी गई सोने की चेन बरामद की है.
पुलिस के अनुसार, घायल व्यक्ति एक शातिर किस्म का लुटेरा है. उसके ऊपर एक दर्जन से अधिक लूट सहित अन्य मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस उसके आपराधिक रिकॉर्ड खंगालने में जुटी है.
ग्रेटर नोएडा के एडीसीपी (Additional Deputy Commissioner of Police) सुधीर कुमार ने बताया कि थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा ओमेक्स गोलचक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी. तभी सामने से आ रही एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, जिसपर मोटरसाइकिल सवार बदमाशो द्वारा रुकने के बजाय मोटरसाइकिल को तेजी से चलाते हुए भागने का प्रयास किया गया. पुलिस टीम ने पीछा किया लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया. घायल बदमाश की पहचान सोनू श्रीवास्तव पुत्र तुलसी निवासी घटकना, थाना मौदहा, जिला हमीरपुर वर्तमान पता भंगेल, थाना फेज-2, के रुप में हुई है. बदमाश के कब्जे से 1 तमंचा, 1 जिन्दा व 1 खोखा कारतूस .315 बोर, थाना ईकोटेक-3 क्षेत्र से चोरी की मोटरसाइकिल अपाचे व लूटी गई सोने की चेन बरामद हुई है.
जगतफार्म मार्केट में महिला से छीना था चेन
एडिसीपी ग्रेटर नोएडा का बयान एडिसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार ने बताया कि घायल बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश हेतु काम्बिंग की जा रही है. घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि घायल अपराधी राह चलते व्यक्तियों से लूट की घटनाओं को अंजाम देते है. इसने ही 11 अप्रैल 2026 को जगतफार्म मार्केट से एक महिला से चेन छीना था जो इनके पास से पुलिस ने बरामद की.
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