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ग्रेटर नोएडा डबल मर्डर की गुत्थी सुलझी, आरोपी ने पहले की शराब पार्टी फिर नशे में किए वार, पुलिस एनकाउंटर में गिरफ्तार

आरोपी अभिषेक को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद किया गिरफ्तार ( ETV BHARAT )