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ग्रेटर नोएडा: नींद की झपकी बनी जानलेवा, सरिया लदा ट्राला नाले में गिरा; ड्राइवर की मौत

छपरौला के पास सरिया से लदा एक तेज रफ्तार ट्रॉला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे नाले में जा गिरा, घायल चालक की मौत हो गई.

Greater Noida accident
ट्रांसफार्मर से टकराकर पलटा सरिया लदा ट्रॉला, चालक की मौत (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 11:07 AM IST

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नई दिल्ली/नोएडा: ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में मंगलवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 28 वर्षीय ट्रक चालक की जान चली गई. दादरी से गाजियाबाद जा रहा सरिया लदा ट्रॉला छपरौला के पास अनियंत्रित होकर गहरे नाले में पलट गया और ट्रांसफार्मर से टकरा गया. पुलिस ने गैस कटर और क्रेन की मदद से चालक को बाहर निकाला, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह चालक को नींद की झपकी आना मानी जा रही है.

हादसे की वजह चालक को अचानक नींद की झपकी आना बताया जा रहा है. घटना की सूचना मिलते ही थाना बादलपुर पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. पुलिस ने गैस कटर और हाइड्रा/क्रेन की मदद से ट्रक में लदे भारी सरियों को हटवाया और केबिन में फंसे ड्राइवर को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला. घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. ट्रक ड्राइवर की पहचान 28 वर्षीय आमिर के रूप में हुई.

एडीसीपी सेंट्रल नोएडा स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि छपरौला के पास एक ट्रक ट्राला जो दादरी कि तरफ से गज़ियाबाद जा रहा था और उसमे सरिया लदा था, संभवतः चालक को नींद आने के कारण रोड के साइड में नाले में गिर गया.हाईड्रा क्रेन की मदद से सरिया को हटवाया गया.

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ROAD MISHAP IN GREATER NOIDA
TRUCK LADEN WITH STEEL RODS CRASHES
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