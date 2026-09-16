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गुरुग्राम के बाद ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का केस, तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर; हिरासत में आरोपी

बिसरख में 5 सितंबर को सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, हादसे में युवक घायल हो गया.

Greater noida hit and run case
केक लेने गया शख्स हिट रन का शिकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2026 at 7:30 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/नोएडा: गुरुग्राम में हुई हिट एंड रन की घटना के बाद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा का मामला सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र में 5 सितंबर को मूर्ति चौक के पास सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

घायल युवक की पहचान हिमांशु राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हादसा उनके जन्मदिन के दिन हुआ. हिमांशु घर से केक लेने के लिए निकले थे. देर रात वह सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार टाटा पंच कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर संज्ञान में लिया. पीड़ित की पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

स्वतंत्र कुमार सिंह, एडीसीपी (ETV Bharat)

सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया है और कार को कब्जे में ले लिया गया है. हिमांशु का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं. पुलिस के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.

पत्नी बोली- जन्मदिन के दिन हुआ हादसा

हिमांशु की पत्नी ने बताया कि जिस रात यह हादसा हुआ, उस दिन हिमांशु का जन्मदिन था. दोनों केक लेने के लिए घर से निकले थे. हिमांशु सड़क पर डिलीवरी बॉय से केक लेने जा रहे थे, तभी कार ने उन्हें टक्कर मार दी. पत्‍नी के मुताबिक, पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है. उनकी कार में लगे कैमरे में भी हादसा रिकॉर्ड हुआ है.

उन्होंने बताया कि हादसे में हिमांशु के हाथ-पैर के साथ रीढ़ की हड्डियों में भी चोट आई है. चोटों के कारण वह बैठ नहीं पा रहे हैं और उनका अस्पताल में इलाज जारी है.उन्‍होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज देखने पर उन्हें ऐसा लग रहा है कि हिमांशु को जानबूझकर टक्कर मारी गई. हालांकि, इस दावे की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

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