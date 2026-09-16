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गुरुग्राम के बाद ग्रेटर नोएडा में हिट एंड रन का केस, तेज रफ्तार कार ने युवक को मारी टक्कर; हिरासत में आरोपी

नई दिल्ली/नोएडा: गुरुग्राम में हुई हिट एंड रन की घटना के बाद गौतमबुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा का मामला सामने आया है. बिसरख थाना क्षेत्र में 5 सितंबर को मूर्ति चौक के पास सड़क पार कर रहे एक युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया. हादसे में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है.

घायल युवक की पहचान हिमांशु राय के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि हादसा उनके जन्मदिन के दिन हुआ. हिमांशु घर से केक लेने के लिए निकले थे. देर रात वह सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार टाटा पंच कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वीडियो के आधार पर संज्ञान में लिया. पीड़ित की पत्नी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है.

स्वतंत्र कुमार सिंह, एडीसीपी (ETV Bharat)

सेंट्रल नोएडा के एडिशनल डीसीपी स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने घटना के संबंध में कार्रवाई करते हुए आरोपी कार चालक को हिरासत में लिया है और कार को कब्जे में ले लिया गया है. हिमांशु का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह फिलहाल आईसीयू में भर्ती हैं. पुलिस के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें गंभीर चोटें आई हैं.