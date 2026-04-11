ग्रेटर नोएडा: चोरों का गजब कारनामा, जैक लगाया और नई स्कोर्पियो के चारों व्हील्स उड़ा लिए, देखें Video
कार घर के बाहर पार्क की हुई थी, रात के अंधेरे में आए शातिर चोरों ने बड़ी सफाई से इस वारदात को अंजाम दिया.
Published : April 11, 2026 at 5:08 PM IST
नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब वे घर के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नहीं छोड़ रहे हैं. घटना दादरी कोतवाली क्षेत्र की गोपाल इंक्लेव कॉलोनी की है, जहां चोरों ने एक नई नवेली स्कॉर्पियो के चारों टायर शुक्रवार /शनिवार की दरियमानी रात में चोरी कर लिये.
पहले सीसीटीवी के तारे काटे फिर लगाया जैक, औक उड़ा लिए टायर
गोपाल इंक्लेव कॉलोनी के रहने वाले शाहबुद्दीन अब्बासी ने बीते 18 मार्च को एक नई स्कॉर्पियो कार खरीदी थी. शाहबुद्दीन अब्बासी का कहना है रात को साढ़े ग्यारह बजे घर के सामने स्कॉर्पियो कार खड़ी की थी. सुबह जब उठकर देखा तो तो देखा कि गाड़ी के चारों टायर गायब हैं और कार जैक के सहारे पर टिकी हुई है. लेकिन इस चोरी ने स्थानीय निवासियों में सुरक्षा को लेकर डर पैदा कर दिया है.
वहीं वार्ड नंबर 24 के सभासद रहीश अब्बासी का कहना है कि चोर कितने शातिर थे, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने चोरी से पहले घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के तारों को काट दिया, ताकि उनकी पहचान न हो सके. इसके बाद चोरों ने कार जैक पर खड़ी की और चारों टायर खोलकर रफूचक्कर हो गए. सुबह जब पीड़ित ने गाड़ी की हालत देखी तो उनके होश उड़ गए. घटना की सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस को दी गई है.
एडिसीपी ग्रेटर नोएडा सुधीर कुमार का कहना हैं कि दादरी कोतवाली पुलिस ने मामले की शिकायत दर्ज कर ली है और आसपास के अन्य सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग लगाया जा सके. टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई हैं.
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