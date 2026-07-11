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लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाला बदमाश मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार, दादरी थाना पुलिस की बड़ी कामयाबी

पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 11, 2026 at 9:47 AM IST

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नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: दादरी थाना पुलिस ने लिफ्ट देकर लूटपाट करने वाले 25 हजार के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया. बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

बदमाश के ऊपर गैंगस्टर के साथ ही करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस सहित अन्य सामान बरामद हुआ है. पुलिस मुठभेड़ थाना क्षेत्र के चिटहैरा के पास हुई.

कहां हुई मुठभेड़

एडीसीपी संतोष कुमार ने बताया कि थाना दादरी पुलिस द्वारा चिटहैरा नहर पर पैरीफेरल अंडरपास के पास चैकिंग की जा रही थी, तभी सामने से मोटर साइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया, जिसको पुलिस बल द्वारा रूकने का ईशारा किया गया, लेकिन वह नहीं रूका बल्कि मोटर साइकिल मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा, शक होने पर पुलिस बल द्वारा उक्त मोटर साइकिल सवार का पीछा किया गया. अपने आप को घिरता देख मोटर साइकिल सवार द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया. पुलिस बल द्वारा आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया. जिसकी पहचान अशोक कुमार उर्फ आशु उर्फ भोला निवासी ग्राम जिटोली थाना निधोली कलां जनपद एटा के रूप में हुई है.

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बदमाश के पास से चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचा, कारतूस बरामद (ETV BHARAT)

आरोपी से तमंचा-कारतूस बरामद

बदमास के पास से 1 तमंचा .315 बोर, 1 खोखा कारतूस, 1 जिन्दा कारतूस व 1 आधार कार्ड (लूट का) व 1 मोटरसाइकिल (चोरी की हुई) बरामद हुए, घायल बदमाश को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है.

एडिसीपी ग्रेटर नोएडा संतोष कुमार ने बताया कि 20 मई 2026 को एक व्यक्ति द्वारा थाना दादरी पर तहरीर दी गई थी, जो अज्ञात कार सवारों द्वारा कार में लिफ्ट देकर गाली गलौच कर, जान से मारने की धमकी देना व उसका मोबाइल फोन, रूपये व आधार कार्ड लूट लेने के सम्बन्ध में दाखिल की गई थी. जिस पर थाना दादरी पर मुकदमा पंजीकृत किया गया. इस मुकदमे में गोली से घायल बदमाश पर 25 हजार रूपये का ईनाम घोषित था. जिसकी लगातार तलाश कि जा रही थी. जो अब शुक्रवार /शनिवार कि रात चेकिंग के दौरान मुठभेड़ मे पकड़ा गया.

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इटावा जनपद से बदमाश हैँ गैंगस्टर
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