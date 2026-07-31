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कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 2100 बिजली के खंभे और 92 ट्रांसफार्मरो कवर किए गए

कांवड़ यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा, दादरी और बादलपुर में पुलिस के साथ-साथ बिजली विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है.

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कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 31, 2026 at 7:00 PM IST

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दिल्ली/नोएडा: कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए ग्रेटर नोएडा, दादरी और बादलपुर में पुलिस के साथ-साथ बिजली विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. शिवभक्तों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए अधीक्षण अभियंता (Superintending Engineer) विवेक कुमार ने अधिकारियों को विशेष निर्देश जारी किए हैं.

कांवड़ मार्ग पर सुरक्षा के तहत करीब 45 किलोमीटर लंबे रूट पर पड़ने वाले 2,100 बिजली के खंभों को पॉलीथीन और प्लास्टिक पाइप से पूरी तरह कवर किया गया है. वहीं, 92 ट्रांसफार्मरों की बल्ली और बांस से बैरिकेडिंग की गई है, जबकि 71 संवेदनशील स्थानों पर खुले बिजली के तारों और ओपन लाइनों को सुरक्षित ढंग से कवर किया गया है. ये सभी इंतजाम दादरी, बादलपुर, दनकौर, रबूपुरा और जेवर तक फैले कांवड़ मार्ग पर किए गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी या हादसे का सामना न करना पड़े.

विवेक कुमार, अभियंता (ETV Bharat)

अधीक्षण अभियंता विवेक कुमार ने एक्सईएन (XEN), एसडीओ (SDO) और जेई (JE) को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इसके लिए 12 विशेष विद्युत टीमें और 6 इमरजेंसी वाहन 24 घंटे तैनात किए गए हैं. बिजली विभाग का कहना है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और निर्बाध यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पूरी व्यवस्था हाई अलर्ट पर रहेगी.

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