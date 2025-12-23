ETV Bharat / state

अखलाक लिंचिंग केस; मुकदमा वापसी की अर्जी को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, पत्नी ने दायर की याचिका

प्रयागराज : दादरी के अखलाक लिचिंग केस में सरकार के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. इस मामले में यूपी सरकार की तरफ से ट्रायल कोर्ट में केस वापस लेने के लिए आवेदन दाखिल किया गया था. अब अखलाक की पत्नी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की है. याचिका पर जनवरी माह में सुनवाई होने की उम्मीद है.

ग्रेटर नोएडा के दादरी क्षेत्र के बिसहड़ा गांव में साल 2015 में 28 सितंबर को भीड़ ने मोहम्मद अखलाक (52) की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. लोगों को शक था कि अखलाक ने अपने घर में प्रतिबंधित मांस रखा है. इस मामले में पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया था.

यह मामला पूरे सूबे में सुर्खियों में रहा था. घटना के बाद अखलाक के परिवार को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा था. परिजनों को हमेशा सुरक्षा की चिंता सताती थी. इसकी वजह से उन्होंने गांव भी छोड़ दिया था. काफी समय तक वे यहां से वहां भटकते रहे थे. घटना के बाद से लेकर अब तक परिवार के लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते चले आ रहे हैं.

पुलिस ने मामले में 18 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था. इसमें 3 नाबालिग थे. एक अन्य आरोपी की 2016 में मौत हो गई थी. शेष 14 आरोपी जमानत पर हैं. गौतम बुद्ध नगर के ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा है. अब इस मामले में राज्य सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेने के लिए ट्रायल कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है.