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ग्रेटर कानपुर का खाका तैयार: 5,000 एकड़ में बसेगा नया शहर, मेडि सिटी और नॉलेज सिटी के लिए KDA खर्च करेगा 16,000 करोड़ रुपये

16,000 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट में 7 गांव शामिल हैं, जहां मेडि सिटी, नॉलेज सिटी, ईवी पार्क और 12,000 आवासीय भूखंड विकसित किए जाएंगे.

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कानपुर-कानपुर देहात के बीच विकास की नई इबारत; केडीए कंसलटेंट ने शुरू किया 5 हजार एकड़ का सर्वे. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:54 PM IST

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कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर का तेजी से विस्तार करने के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण के अफसरों ने अब एक बड़ी योजना पर काम शुरू कर दिया है. केडीए के आला अधिकारियों ने शहर से लेकर कानपुर देहात के बीच 'ग्रेटर कानपुर' योजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज कर दी है.

कुछ दिनों पहले ही केडीए उपाध्यक्ष और चीफ टाउन प्लानर समेत अन्य वरिष्ठ अफसरों ने ग्रेटर कानपुर के लिए चयनित किए गए सात गांवों का मौका मुआयना और दौरा किया था. अफसरों ने इस विस्तृत सर्वे के दौरान देखा कि किस गांव में कौन सा प्रोजेक्ट भविष्य के लिहाज से सबसे अधिक कारगर सिद्ध होगा.

भैरमपुर और रामपुर भीमसेन समेत 7 गांवों की बदलेगी सूरत. (Video Credit: ETV Bharat)

मेडिसिटी और ईवी पार्क की तैयारी: अफसरों ने फील्ड सर्वे से लौटकर इस दीर्घकालिक योजना के लिए अपने-अपने स्तर से विभागीय कागजी काम शुरू कर दिया है. इस पूरे बड़े मामले को लेकर केडीए के चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने मीडिया को महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं. उन्होंने बताया कि ग्रेटर कानपुर योजना के अंतर्गत प्राधिकरण मुख्य रूप से मेडि सिटी, नॉलेज सिटी और इलेक्ट्रिक व्हीकल पार्क जैसे कई बेहद अहम प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहा है. इस महात्वाकांक्षी योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए केडीए ने सात गांवों को विशेष रूप से चयनित किया है.

पहले फेज में जमीन खरीदेगा केडीए: इस योजना के तहत चयनित गांवों में मुख्य रूप से भैरमपुर, गढ़ी, इटरा, कैंधा, रामपुर भीमसेन, सोना व रामपुर खास को शामिल किया गया है. ग्रेटर कानपुर योजना को जल्द से जल्द धरातल पर लाया जा सके, इसके लिए कंसलटेंट का भी सफलतापूर्वक चयन कर लिया गया है. आगामी दो से तीन माह के अंदर केडीए शुरुआती तीन से चार गांवों में लैंड पूलिंग या सीधे माध्यम से भूमि को खरीदेगा. इसके तुरंत बाद कंसलटेंट की रिपोर्ट के आधार पर योजना के पहले फेज का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

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अगले 3 महीने में शुरू होगी जमीन की खरीद, ग्रेटर कानपुर में बनेगा यूपी का आधुनिक ईवी पार्क और नॉलेज सिटी. (Photo Credit: ETV Bharat)

5,000 एकड़ में विकसित होगा नया शहर: चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने कहा कि इस पूरी मेगा योजना में कुल पांच हजार एकड़ जमीन को शामिल किया गया है. इस विशाल भूभाग पर आमजन और उद्यमियों के लिए आधुनिक आवासीय व व्यावसायिक प्लॉट्स को विकसित किया जाएगा. केडीए की इस तैयारी से कानपुर में संपत्तियों की बढ़ती मांग और भीड़ को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी. इसके अलावा पर्यावरण और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए ही पूरे क्षेत्र का लेआउट तैयार किया जा रहा है.

16,000 करोड़ का भारी-भरकम बजट: केडीए के चीफ टाउन प्लानर मनोज कुमार ने बताया कि ग्रेटर कानपुर में उक्त बड़े प्रोजेक्ट्स के अलावा आम जनता के लिए भी बड़ी राहत दी जा रही है. प्राधिकरण की तैयारी है कि हम आमजन के आशियाने के सपने को पूरा करने के लिए यहाँ 10 से 12 हजार आवासीय भूखंड भी बनाएं. इन प्रस्तावित आवासीय भूखंडों में न्यूनतम 112 वर्गमीटर से लेकर अधिकतम 300 वर्गमीटर तक के प्लॉट शामिल होंगे. इस पूरी भव्य और आधुनिक योजना को मुकम्मल करने के लिए केडीए अपने बजट से करीब 16 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगा.

मास्टरप्लान से बदलेगी कानपुर की सूरत: यह पूरी दूरगामी योजना केडीए के आगामी नए मास्टरप्लान में आधिकारिक रूप से शामिल कर ली गई है. ग्रेटर कानपुर के पूरी तरह से विकसित होने से कानपुर शहर सहित आसपास के अन्य जिलों के लोगों को रोजगार और आवासीय क्षेत्र का बहुत अधिक लाभ होगा. इस प्रोजेक्ट के आने से कानपुर देहात और कानपुर नगर के बीच की कनेक्टिविटी भी पहले से कई गुना बेहतर हो जाएगी. साथ ही बड़े निवेश आने से स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए नौकरियों के हजारों नए अवसर पैदा होंगे.

यह भी पढ़ें- कानपुर नगर निगम में 75 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफे की धमकी दी, पवन गुप्ता सहित 6 को निकालने की मांग

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