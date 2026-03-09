ETV Bharat / state

ग्रेटर कैलाश में निर्माणाधीन 400 बेड के प्राइवेट अस्पताल का विरोध! सौरभ भारद्वाज ने कहा- नियमों की अनदेखी हो रही

दिल्ली हाईकोर्ट में डाली जा चुकी है याचिका, पूर्व विधायक और 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने इस विरोध को अपना समर्थन दिया है.

ग्रेटर कैलाश-1 में निर्माणाधीन 400 बेड के प्राइवेट अस्पताल का विरोध
ग्रेटर कैलाश-1 में निर्माणाधीन 400 बेड के प्राइवेट अस्पताल का विरोध
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 3:29 PM IST

नई दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश-1 में एक निर्माणाधीन 400 बेड के प्राइवेट अस्पताल को लेकर स्थानीय निवासियों और आरडब्ल्यूए ने मोर्चा खोल दिया है. अर्चना कॉम्प्लेक्स के पास बन रहे इस बड़े अस्पताल के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए हैं. मामला दिल्ली हाई कोर्ट भी जा चुका है.

पूर्व विधायक और 'आप' नेता सौरभ भारद्वाज ने इस विरोध को अपना समर्थन दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया और विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रिहायशी इलाकों के बीचों-बीच इस तरह के बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट निवासियों की सहमति के बिना नहीं होने चाहिए.

विरोध के मुख्य कारण

1. ट्रैफिक और जाम की समस्या: निवासियों का कहना है कि ग्रेटर कैलाश की एंट्री पर ही अस्पताल बनने से मुख्य सड़कों पर दबाव बढ़ेगा. 400 बेड का अस्पताल होने के कारण यहां आने-जाने वाले वाहनों और एंबुलेंस की वजह से रिहायशी इलाका 'ट्रैफिक चोक' बन जाएगा.

2. शांति भंग होने का डर: स्थानीय निवासियों का कहना है कि दिन-रात एंबुलेंस के सायरन बजने से बुजुर्गों और बच्चों का रहना मुश्किल हो जाएगा. यह एक शांत रेजिडेंशियल कॉलोनी है, जिसे कमर्शियल हब में बदला जा रहा है.

3. भीड़भाड़ और अतिक्रमण: लोगों को डर है कि इतने बड़े अस्पताल के कारण यहां रेहड़ी-पटरी और अवैध हॉकर्स की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे सुरक्षा और साफ-सफाई पर असर पड़ेगा.

जीके आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट संजय आनंद और कमेटी अध्यक्ष राजीव काकड़िया ने बताया कि इलाके में पहले से ही बड़े अस्पताल और कई छोटे क्लीनिक मौजूद हैं, इसलिए यहां हेल्थ फैसिलिटी की कोई कमी नहीं है. उन्होंने कहा, "हमने इस निर्माण के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होनी है. हम अपनी शांति और अधिकारों के लिए यह लड़ाई जारी रखेंगे."

