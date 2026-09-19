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ग्रेटर फरीदाबाद को दो दशक बाद भी सिटी बस का इंतजार, 3 लाख से ज्यादा लोग ऑटो-कैब के भरोसे, कनेक्टिविटी बनी चुनौती

ग्रेटर फरीदाबाद में लाखों लोग महंगे ऑटो, कैब और निजी वाहनों पर निर्भर हैं. इन्हें सिटी बस का इंतजार है. मुकेश कुमार की रिपोर्ट

Greater Faridabad Still Awaits City Bus Service
ग्रेटर फरीदाबाद को दो दशक बाद भी सिटी बस का इंतजार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 19, 2026 at 5:20 PM IST

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फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद में पिछले करीब 20 वर्षों में रिहायशी सोसायटियों और ऊंची इमारतों का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उसी गति से विकसित नहीं हो सकी. इलाके में 50 से अधिक बड़ी सोसायटियां हैं और आबादी लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद यहां रहने वाले लोगों को नियमित सिटी बस सेवा का इंतजार है. परिवहन के सीमित विकल्पों के कारण हजारों परिवार ऑटो, कैब और निजी वाहनों पर निर्भर हैं.

दिल्ली-एनसीआर जाने वालों की बढ़ी परेशानी: ग्रेटर फरीदाबाद में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं. ऐसे लोगों के लिए रोजाना घर से मेट्रो, रेलवे स्टेशन या अन्य मुख्य परिवहन साधनों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है. महिलाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. नियमित बस सेवा नहीं होने के कारण लोगों को हर रोज निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है.

Greater Faridabad Still Awaits City Bus Service
3 लाख से ज्यादा लोग ऑटो-कैब के भरोसे (ETV Bharat)

मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना भी महंगा: ग्रेटर फरीदाबाद से नजदीकी मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए लोगों को ऑटो या कैब लेनी पड़ती है. स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार ऑटो चालक मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए 250 से 300 रुपये तक किराया मांगते हैं. वहीं एनआईटी क्षेत्र की तरफ जाने पर यह खर्च करीब 500 रुपये तक पहुंच जाता है. रोजाना सफर करने वाले परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है.

ग्रेटर फरीदाबाद में लाखों लोग महंगे ऑटो, कैब और निजी वाहनों पर निर्भर (ETV Bharat)

कई बार उठी बस सेवा शुरू करने की मांग: सेक्टर-87 निवासी सृष्टि ने कहा कि, "ग्रेटर फरीदाबाद में रहने के बाद सबसे बड़ी परेशानी आने-जाने की है. सरकारी बस उपलब्ध नहीं होने के कारण जरूरी कामों के लिए टैक्सी या ऑटो का इस्तेमाल करना पड़ता है. इलाके में नियमित सरकारी बस सेवा शुरू होनी चाहिए."

आश्वासन मिले, लेकिन व्यवस्था नहीं बनी: वहीं, ओमेक्स स्पा विलेज आरडब्ल्यूए प्रधान हेमंत राणा ने कहा कि, "सोसायटियों की तरफ से कई बार सिटी बस चलाने की मांग उठाई जा चुकी है. हर बार बस सेवा शुरू करने का आश्वासन मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी तक व्यवस्था नहीं बन सकी है."

निजी वाहन रखना मजबूरी: इसके अलावा एडोर सोसायटी निवासी कृष्ण प्रसाद ने कहा कि, "लोग महंगे फ्लैट खरीदकर यहां रह रहे हैं, लेकिन आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन का पर्याप्त विकल्प नहीं है. ऐसे में निजी वाहन रखना लोगों की मजबूरी बन गया है."

नए रूट के लिए तैयार हो रही योजना: इस पूरे मामले में राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि, "ग्रेटर फरीदाबाद की परिवहन कनेक्टिविटी सुधारने के लिए नए सिरे से योजना तैयार की जा रही है. पहले प्रस्तावित कुछ रूट का रूटमैप ठीक नहीं था. इसलिए अब रूट में बदलाव करते हुए नए सिरे से योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं. ग्रेटर फरीदाबाद को नए प्रस्ताव में शामिल कर डीपीआर तैयार की जा रही है. इसके जरिए क्षेत्र को नोएडा और एनआईटी से बेहतर तरीके से जोड़ने की योजना है."

बढ़ती आबादी के बीच बड़ा सवाल: ग्रेटर फरीदाबाद में लगातार नई सोसायटियां विकसित हो रही हैं और आबादी भी बढ़ रही है. ऐसे में नियमित सिटी बस सेवा की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस की जा रही है.

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