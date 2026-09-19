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ग्रेटर फरीदाबाद को दो दशक बाद भी सिटी बस का इंतजार, 3 लाख से ज्यादा लोग ऑटो-कैब के भरोसे, कनेक्टिविटी बनी चुनौती

ग्रेटर फरीदाबाद को दो दशक बाद भी सिटी बस का इंतजार ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: ग्रेटर फरीदाबाद में पिछले करीब 20 वर्षों में रिहायशी सोसायटियों और ऊंची इमारतों का तेजी से विस्तार हुआ है, लेकिन सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उसी गति से विकसित नहीं हो सकी. इलाके में 50 से अधिक बड़ी सोसायटियां हैं और आबादी लगातार बढ़ रही है. इसके बावजूद यहां रहने वाले लोगों को नियमित सिटी बस सेवा का इंतजार है. परिवहन के सीमित विकल्पों के कारण हजारों परिवार ऑटो, कैब और निजी वाहनों पर निर्भर हैं. दिल्ली-एनसीआर जाने वालों की बढ़ी परेशानी: ग्रेटर फरीदाबाद में रहने वाले बड़ी संख्या में लोग दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में नौकरी करते हैं. ऐसे लोगों के लिए रोजाना घर से मेट्रो, रेलवे स्टेशन या अन्य मुख्य परिवहन साधनों तक पहुंचना चुनौती बना हुआ है. महिलाओं, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और नौकरीपेशा लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है. नियमित बस सेवा नहीं होने के कारण लोगों को हर रोज निजी साधनों का सहारा लेना पड़ता है. 3 लाख से ज्यादा लोग ऑटो-कैब के भरोसे (ETV Bharat) मेट्रो स्टेशन तक पहुंचना भी महंगा: ग्रेटर फरीदाबाद से नजदीकी मेट्रो स्टेशन और रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए लोगों को ऑटो या कैब लेनी पड़ती है. स्थानीय लोगों के अनुसार कई बार ऑटो चालक मेट्रो स्टेशन तक जाने के लिए 250 से 300 रुपये तक किराया मांगते हैं. वहीं एनआईटी क्षेत्र की तरफ जाने पर यह खर्च करीब 500 रुपये तक पहुंच जाता है. रोजाना सफर करने वाले परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च आर्थिक बोझ बढ़ा रहा है. ग्रेटर फरीदाबाद में लाखों लोग महंगे ऑटो, कैब और निजी वाहनों पर निर्भर (ETV Bharat)