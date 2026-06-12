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नोएडा-ग्रेटर नोएडा के बीच 110 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू, सफर हुआ सस्ता और सुगम

नोएडा: नोएडा और ग्रेटर नोएडा के निवासियों के लिए आज शुक्रवार को का दिन बेहद खास है. शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सूरत बदलने और प्रदूषण से जंग जीतने के लिए एक ऐतिहासिक शुरुआत हुई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाने के बाद नोएडा की सड़कों पर 100 नई इलेक्ट्रिक बसों को रवाना कर दिया गया. इस बेड़े की सबसे खास बात यह है कि इसमें पहली बार 10 आलीशान डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल की गई हैं.

पर्यावरण और तेल के वैश्विक संकट को देखते हुए ये इलेक्ट्रिक बसें एक बड़ा योगदान

यह पहली बार है जब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच इस स्तर पर इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की गई है. इन बसों का संचालन नोएडा प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मिलकर करें रहे है. सेक्टर-90 में बने अत्याधुनिक बस डिपो से इन बसोंको ऑपरेट किया जाएगा, जहां हाईटेक फास्ट चार्जिंग स्टैशन्स लगाए गए हैं। ये बसें मात्र 2 घंटे में फुल चार्ज होकर सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाएंगी.

10 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू (ETV Bharat)

इन बसों यात्रियों की सहूलियत के लिए किराया भी बेहद किफायती रखा गया है. न्यूनतम किराया मात्र 10 रुपये और अधिकतम किराया 30 रुपये तय किया गया है, जिससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी. इस सेवा से सबसे ज्यादा फायदा ग्रेटर नोएडा वेस्ट (गौर सिटी) के लोगों को होगा, जिन्हें पहली बार सीधे सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा मिल रही है. 15 जून से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) की सेवाएं शुरू होने वाली हैं, और उससे ठीक पहले एयरपोर्ट कनेक्टिविटी को आसान बनाने के लिए यह कदम मील का पत्थर साबित होगा.



इन 5 प्रमुख रूट्स पर चलेंगी बसें: