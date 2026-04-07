नदियों के नाम पर होंगी ग्रेटर आगरा की 10 टाउनशिप; CM योगी करेंगे भूमिपूजन
आगरा मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रेटर आगरा में भूखंडों की बुकिंग अभी शुरू नहीं होगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 7, 2026 at 9:40 AM IST
आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) यमुना एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास एक नया शहर ग्रेटर आगरा विकसित कर रहा है. इसके लिए 449.65 हेक्टेयर जमीन पर 10 नई टाउनशिप बनेंगी. हर टॉउनशिप का नाम देश की प्रमुख नदियां के नाम पर रखा है. टॉउनशिन के नाम सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और कावेरीपुरम हैं.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम को ग्रेटर आगरा की सौगात देंगे. सीएम शाम करीब 4:30 बजे गांव रहनकलां पहुंचकर 5142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे. टाउनशिप के मॉडल का अवलोकन करके सीएम योगी जनसभा संबोधित करेंगे. पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. कुबेरपुर और आसपास के क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है.
CM योगी का कार्यक्रम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार दोपहर आगरा पहुंचेंगे. वृंदावन और आगरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. सीएम योगी लगभग 3 घंटे 30 मिनट तक ब्रज में रहेंगे. मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से हेलीकॉप्टर से वृंदावन रवाना होंगे. वृंदावन से मंगलवार शाम 4:25 बजे हेलीकॉप्टर से आगरा के रहनकलां हेलीपैड पर उतरेंगे. यहां ग्रेटर आगरा परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे.
टाउनशिप के नाम और क्षेत्रफल
|टाउनशिक का नाम
|क्षेत्रफल
|सिंधुपुरम
|26.83 हेक्टेयर
|गोमतीपुरम
|49.45 हेक्टेयर
|गंगापुरम
|48.86 हेक्टेयर
|यमुनापुरम
|43.77 हेक्टेयर
|बेतवापुरम
|28.41 हेक्टेयर
|महानदीपुरम
|31.09 हेक्टेयर
|नर्मदापुरम
|45.18 हेक्टेयर
|गोदावरीपुरम
|42.28 हेक्टेयर
|कृष्णापुरम
|42.86 हेक्टेयर
|कावेरीपुरम
|47.78 हेक्टेयर
टॉउनशिप में 45 मीटर चौड़ी सड़क: ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा में अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित होंगी. इसका पंजीकरण यूपी रेरा में कराया जा चुका है. टॉउनशिप के बीच से 45 मीटर चौड़ी सड़क गुजरेगी.
इसके दोनों ओर व्यावसायिक और मिश्रित भू-उपयोग वाले 164 भूखंड होंगे. इसके साथ ही इनर रिंग रोड के किनारे स्थित होने से ग्रेटर आगरा की यमुना एक्सप्रेस-वे और लखनऊ एक्सप्रेस-वे से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी रहेगी. परियोजना में जो भी हाईटेंशन लाइन गुजर रही हैं, उनके नीचे ग्रीन एरिया रहेगा.
कीमत भी होगी फाइनल: आगरा मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रेटर आगरा में भूखंडों की बुकिंग अभी शुरू नहीं होगी. बुकिंग के लिए जनता को करीब एक महीने इंतजार करना होगा. इसके साथ ही बोर्ड बैठक में भूखंड की दरें फाइनल की जाएंगी. ADA ने ग्रेटर आगरा में भूखंड की कीमत 33 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर से शुरू करने का निर्णय लिया है.
ग्रेटर आगरा में 4353 आवासीय भूखंड: ADA उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा परियोजना 449 हेक्टेयर की है. सभी 10 टाउनशिप में करीब 4353 आवासीय भूखंड प्रस्तावित हैं.
इनमें EWS, LIG, MIG, HIG, ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित, व्यावसायिक और सामुदायिक भूखंड शामिल हैं. ग्रेटर आगरा की हर टॉउनशिप के हिसाब से सीवरेज ट्रीटमेंट, वॉटर ट्रीटमेंट के प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूटिलिटी डक्ट्स समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी.
शहर के चहुंमुखी विकास की उम्मीदें: ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली का कहना है कि आगरा शहरी विकास के मामले में प्रदेश के अन्य महानगरों को पीछे छोड़ रहा है. पहले अटलपुरम और अब ग्रेटर आगरा परियोजना से लोगों को सस्ते आवास मिलेंगे.
ग्रेटर आगरा परियोजना के जरिए जहां एक ओर आवास की कमी दूर होगी, वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस यह क्षेत्र निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा. ग्रेटर आगरा से शहर के चहुंमुखी विकास की नई उम्मीदें जागी है.
कामयाबी का सफर: कुछ समय पहले तक ADA वित्तीय संकट और गिरवी रखी संपत्तियों के बोझ तले दबा था. अब ADA प्रदेश में सबसे गतिशील प्राधिकरण में शुमार है. करीब 36 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लांच की गई अटलपुरम योजना ने प्राधिकरण के लिए संजीवनी का काम किया है.
अगस्त 2025 में शुरू हुई इस योजना के 80 फीसदी भूखंड महज 9 महीने में बिक चुके हैं. इस वित्तीय वर्ष में प्राधिकरण ने संपत्तियों की बिक्री से 899.70 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त किया है. इसमें अधिकांश धनराशि अटलपुरम से प्राप्त हुई है.
एक नजर में ग्रेटर आगरा परियोजना
- 449 हेक्टेयर ADA की सबसे बड़ी योजना
- 379 हेक्टेयर पर भौतिक कब्जा प्राप्त
- देश की 10 प्रमुख नदियों के नाम पर टाउनशिप. नर्मदा पुरम टाउनशिप से शुभारंभ.
- आवासीय के साथ-साथ बड़े कमर्शियल और मिक्स लैंड यूज जोन.
- एडीए में खास है यह बदलाव
- 9 महीने के भीतर प्राधिकरण की यह दूसरी बड़ी योजना है.
- 899.70 करोड़ रुपए की आय से प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति सुधरी.
- कंवेंशन सेंटर और स्टेडियम से शहर की ग्लोबल ब्रांडिंग होगी.
- इनर रिंग रोड और ग्वालियर रोड से शहर के विस्तार को नई दिशा मिलेगी.
खेल और पर्यटन का नया केंद्र ग्रेटर आगरा: ADA ने ग्रेटर आगरा परियोजना ऐसे तैयार की है. जो सिर्फ एक आवासीय कॉलोनी मात्र नहीं है, बल्कि यह भविष्य के आगरा की आर्थिक धुरी बनेगी.
आगरा के जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के समक्ष मांग रखेंगे कि इस परियोजना में एक इंटरनेशनल स्टेडियम के निर्माण पर गंभीरता से विचार किया जाए. इसके लिए प्राधिकरण ने 50 एकड़ भूमि आरक्षित करने का भरोसा दिलाया है. वहीं, अटलपुरम में बनने वाला इंटरनेशनल कंवेंशन सेंटर पर्यटन उद्योग को नए आयाम देगा.
दिल्ली-नोएडा की तर्ज पर बने भारत मंडपम: उप्र वेडिंग इंडस्ट्री एसोसिएशन ने ग्रेटर आगरा के भूमि पूजन से पहले ही वेडिंग सिटी बनाने की मांग की है. एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अग्रवाल का कहना है कि ग्रेटर आगरा में वेडिंग सिटी बसाई जाए.
दिल्ली के भारत मंडपम और नोएडा के एक्सपो मार्ट जैसी हो. यहां पर बड़े आयोजन हो सकें. धार्मिक और ऐतिहासिक विरासत की वजह से वेडिंग डेस्टिनेशन में आगरा खूब पसंद किया जाता है. इससे होटल और ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मजबूती मिलने के साथ ही हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा.
इसके साथ ही एसोसिएशन ने वेडिंग सिटी में क्या होना चाहिए. इसके बारे में भी मंडलायुक्त से मिलकर जानकारी दी है. इसमें मल्टी-थीम वेडिंग वेन्यू, भव्य बैंक्वेट हॉल, लग्जरी होटल, रिसॉर्ट्स, गेस्ट हाउस, ज्वेलरी और परिधान के स्पेशल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कैटरिंग, डेकोरेशन और इवेंट मैनेजमेंट हब बनाया जाए.
6 फीसदी विकसित भूमि देने की मांग: आगरा जिले की फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद राजकुमार चाहर ने ADA की ग्रेटर आगरा परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित किसानों के हित की आवाज उठाई है. सांसद राजकुमार चाहर ने मंडलायुक्त को एक पत्र लिखा है.
इसमें मांग की है कि ग्रेटर आगरा परियोजना में जिन किसानों की जमीन गई है. उन किसानों को भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की तर्ज पर अधिगृहीत भूमि के बदले 6 प्रतिशत विकसित भूखंड और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी चाहिए.
इसके पीछे सांसद राजकुमार चाहर ने अटलपुरम और ग्रेटर आगरा जैसी परियोजनाओं से ADA लगभग 5000 करोड़ रुपए की अनुमानित कमाई करेगा. ADA ने किसानों से औसतन 1600 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से जमीन ली और उसे अब 32-33 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर में बेच रहा है.
जबकि, किसानों ने आजीविका का एकमात्र साधन जमीन खो दी. कई किसान भूमिहीन हो गए हैं. चूंकि इस अधिग्रहण पर किसी सैन्य या सरकारी अस्पताल जैसी सेवा प्रस्तावित नहीं है. ऐसे में व्यावसायिक लाभ के लाभांश में किसानों की हिस्सेदारी अनिवार्य है.
आश्वासन पर किसानों का धरना खत्म: ग्रेटर आगरा परियोजना शिलान्यास करने की जानकारी होने पर मंगलवार को किसान और किसान नेता एकजुट हुए. सीएम योगी के दौरे से पहले किसानों ने मुआवजे को लेकर विरोध तेज किया.
प्रभावित किसानों ने चेतावनी दी है कि सीएम योगी का हेलीकॉप्टर जमीन पर नहीं उतरने देंगे. तत्काल पुलिस और प्रशासस ने धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के युवा विंग के मंडल अध्यक्ष विपिन यादव और किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज शर्मा समेत 13 से अधिक गांवों से आए किसानों से वार्ता की.
एत्मादपुर SDM सुमित कुमार सिंह व ACP देवेश कुमार ने किसानों की बात DM अरविंद मल्लप्पा बंगारी से कराई. किसान धरना खत्म करके चले गए.
जानें कब क्या हुआ?
- 2009 में इनर रिंग रोड और लैंड पार्सल के लिए ADA ने गांव रायपुर और गांव रहनकला की 600 हेक्टेयर से अधिक भूमि अधिग्रहीत की. तब कुछ किसानों को जमीन का मुआवजा दिया.
- अधिग्रहीत भूमि में से 444 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसानों ने मुआवजा नहीं लिया और किसान आंदोलन शुरू किया.
- ADA ने किसानों की अधिग्रहित की भूमि का मुआवजा नहीं दिया और प्रशासन ने बगैर मुआवजा दिए ही 2014 में राजस्व अभिलेख (खतौनी) से किसानों के नाम काट दिए.
- जुलाई 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आगरा के सर्किट हाउस में एत्मादपुर विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह ने किसानों की समस्या उठाई तो सीएम योगी ने किसानों को चार गुना मुआवजा देने या भूमि वापस करने का आश्वासन दिया था.
- जुलाई 2023 में तत्कालीन आगरा डीएम ने 11 सदस्यीय समिति गठित की. इसने किसानों को पुरानी दर से मुआवजा वितरित करने को उचित नहीं माना था. अंतर की धनराशि के लिए अनुग्रह धनराशि देने की मांग की गई थी.
- 2023 में ADA ने शासन को अनुग्रह धनराशि या भूमि छोड़ने का प्रस्ताव तैयार करके भेजा था. शासन से इस पर ADA से फिजिबिलिटी रिपोर्ट मांगी थी.
- ADA ने फिजिबिलिटी रिपोर्ट भेजी तो किसानों को मुआवजा वितरित करके भूमि लेना व्यावहारिक माना गया था. मगर, एक बार फिर ADA ने भूमि छोड़ने का प्रस्ताव भेजा तो मामला ठंडे बस्ते में चला गया.
- दिसंबर 2024 में आक्रोशित किसानों ने अपनी जमीन वापस किए जाने की मांग को लेकर इनररिंग रोड पर धरना प्रदर्शन दिया. इनररिंग रोड की एक लाइन बंद कर दी. इससे मामला सीएम योगी तक पहुंचा. किसान महापंचायत भी हुई थी.
- जनवरी 2025 में एत्मादपुर से भाजपा विधायक डॉ. धर्मपाल सिंह और किसान नेता लखनऊ में जाकर सीएम योगी से मिले. सीएम योगी के आश्वासन पर धरना खत्म हुआ. चार गुना मुआवजा के जिला प्रशासन और ADA को निर्देश दिए गए. इस पर ग्रेटर आगरा परियोजना आगे बढी.
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