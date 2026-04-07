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नदियों के नाम पर होंगी ग्रेटर आगरा की 10 टाउनशिप; CM योगी करेंगे भूमिपूजन

नदियों के नाम पर होंगी ग्रेटर आगरा की 10 टाउनशिप. ( Photo Credit: ETV Bharat )

आगरा: विकास प्राधिकरण (ADA) यमुना एक्सप्रेस-वे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास एक नया शहर ग्रेटर आगरा विकसित कर रहा है. इसके लिए 449.65 हेक्टेयर जमीन पर 10 नई टाउनशिप बनेंगी. हर टॉउनशिप का नाम देश की प्रमुख नदियां के नाम पर रखा है. टॉउनशिन के नाम सिंधुपुरम, गोमतीपुरम, गंगापुरम, यमुनापुरम, बेतवापुरम, महानदीपुरम, नर्मदापुरम, गोदावरीपुरम, कृष्णापुरम और कावेरीपुरम हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार शाम को ग्रेटर आगरा की सौगात देंगे. सीएम शाम करीब 4:30 बजे गांव रहनकलां पहुंचकर 5142 करोड़ रुपए की ग्रेटर आगरा परियोजना का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे. टाउनशिप के मॉडल का अवलोकन करके सीएम योगी जनसभा संबोधित करेंगे. पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है. कुबेरपुर और आसपास के क्षेत्र छावनी में तब्दील कर दिया गया है. सीएम योगी के कार्यक्रम की तैयारी. (Photo Credit: ETV Bharat) CM योगी का कार्यक्रम: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार दोपहर आगरा पहुंचेंगे. वृंदावन और आगरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे. सीएम योगी लगभग 3 घंटे 30 मिनट तक ब्रज में रहेंगे. मंगलवार दोपहर 2:15 बजे राजकीय वायुयान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. वहां से हेलीकॉप्टर से वृंदावन रवाना होंगे. वृंदावन से मंगलवार शाम 4:25 बजे हेलीकॉप्टर से आगरा के रहनकलां हेलीपैड पर उतरेंगे. यहां ग्रेटर आगरा परियोजना का भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे. टाउनशिप के नाम और क्षेत्रफल टाउनशिक का नाम क्षेत्रफल सिंधुपुरम 26.83 हेक्टेयर गोमतीपुरम 49.45 हेक्टेयर गंगापुरम 48.86 हेक्टेयर यमुनापुरम 43.77 हेक्टेयर बेतवापुरम 28.41 हेक्टेयर महानदीपुरम 31.09 हेक्टेयर नर्मदापुरम 45.18 हेक्टेयर गोदावरीपुरम 42.28 हेक्टेयर कृष्णापुरम 42.86 हेक्टेयर कावेरीपुरम 47.78 हेक्टेयर टॉउनशिप में 45 मीटर चौड़ी सड़क: ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा में अत्याधुनिक टाउनशिप विकसित होंगी. इसका पंजीकरण यूपी रेरा में कराया जा चुका है. टॉउनशिप के बीच से 45 मीटर चौड़ी सड़क गुजरेगी. इसके दोनों ओर व्यावसायिक और मिश्रित भू-उपयोग वाले 164 भूखंड होंगे. इसके साथ ही इनर रिंग रोड के किनारे स्थित होने से ग्रेटर आगरा की यमुना एक्सप्रेस-वे और लखनऊ एक्सप्रेस-वे से सीधी और सुगम कनेक्टिविटी रहेगी. परियोजना में जो भी हाईटेंशन लाइन गुजर रही हैं, उनके नीचे ग्रीन एरिया रहेगा. कीमत भी होगी फाइनल: आगरा मंडलायुक्त नागेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि ग्रेटर आगरा में भूखंडों की बुकिंग अभी शुरू नहीं होगी. बुकिंग के लिए जनता को करीब एक महीने इंतजार करना होगा. इसके साथ ही बोर्ड बैठक में भूखंड की दरें फाइनल की जाएंगी. ADA ने ग्रेटर आगरा में भूखंड की कीमत 33 हजार रुपए प्रति वर्गमीटर से शुरू करने का निर्णय लिया है. ग्रेटर आगरा में 4353 आवासीय भूखंड: ADA उपाध्यक्ष एम अरुन्मोली ने बताया कि ग्रेटर आगरा परियोजना 449 हेक्टेयर की है. सभी 10 टाउनशिप में करीब 4353 आवासीय भूखंड प्रस्तावित हैं. इनमें EWS, LIG, MIG, HIG, ग्रुप हाउसिंग, मिश्रित, व्यावसायिक और सामुदायिक भूखंड शामिल हैं. ग्रेटर आगरा की हर टॉउनशिप के हिसाब से सीवरेज ट्रीटमेंट, वॉटर ट्रीटमेंट के प्लांट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यूटिलिटी डक्ट्स समेत अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी. शहर के चहुंमुखी विकास की उम्मीदें: ADA उपाध्यक्ष एम. अरुन्मोली का कहना है कि आगरा शहरी विकास के मामले में प्रदेश के अन्य महानगरों को पीछे छोड़ रहा है. पहले अटलपुरम और अब ग्रेटर आगरा परियोजना से लोगों को सस्ते आवास मिलेंगे. ग्रेटर आगरा परियोजना के जरिए जहां एक ओर आवास की कमी दूर होगी, वहीं आधुनिक सुविधाओं से लैस यह क्षेत्र निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा. ग्रेटर आगरा से शहर के चहुंमुखी विकास की नई उम्मीदें जागी है. कामयाबी का सफर: कुछ समय पहले तक ADA वित्तीय संकट और गिरवी रखी संपत्तियों के बोझ तले दबा था. अब ADA प्रदेश में सबसे गतिशील प्राधिकरण में शुमार है. करीब 36 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद लांच की गई अटलपुरम योजना ने प्राधिकरण के लिए संजीवनी का काम किया है.