ETV Bharat / state

महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के प्रपौत्र राग विराग 75 हजार रुपये घूस लेते गिरफ्तार

प्रयागराजः महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम उनके प्रपौत्र ने खराब कर दिया है. सूर्यकांत त्रिपाठी के प्रपौत्र और चिटफंड सोसायटी के लेखाधिकारी राग विराग त्रिपाठी को एंटी करप्शन की टीम ने मंगलवार को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. एंटी करप्शन की टीम ने सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेंहदौरी से गिरफ्तार करने के बाद शिवकुटी थाने में एफआईआर दर्ज कराई है. राग विराग त्रिपाठी के साथ उनके कंप्यूटर ऑपरेटर को भी एंटी करप्शन की टीम ने गिरफ्तार किया है.

ओमर वैश्य विद्यालय कमेटी से जुड़े ज्ञान भारती मूला देवी एमएस जूनियार हाईस्कूल बिन्दकी फतेहपुर के प्रबंधन ने 4 नवंबर को एंटी करप्शन कार्यालय प्रयागराज में शिकायत की थी. शिकायतकर्ता रतिपाल सिंह ने एंटी करप्शन की टीम को बताया कि विद्यालय की कमेटी के नवीनीकरण के लिए उन्होंने 30 जनवरी 2025 को सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स मेंहदौरी, तेलियरगंज प्रयागराज में प्रार्थना पत्र दिया था. कमेटी के नवीनीकरण के लिए लेखाकार राग विराग त्रिपाठी लगातार टाल मटोल कर रहे थे. कारण पूछने पर कह रहे थे कि बिना पैसा दिए नहीं होगा. संस्था के नवीनीकरण के नाम पर राग विराग त्रिपाठी 75 हजार रुपये की मांग की. जब रिश्वत देने से मना कर दिया तो राग विराग ने कहा कि नवीनीकरण नहीं हो पाएगा.