ग्रेट निकोबार हमारे लिए अनमोल रत्न, रक्षा के लिए देशवासियों को लेना होगा संकल्प- अशोक गहलोत
अशोक गहलोत ने कहा, ग्रेट निकोबार द्वीप को बचाने के लिए राहुल गांधी ने जो मुहिम शुरू की है उससे देशवासियों को जुड़ना चाहिए.
Published : June 7, 2026 at 7:26 AM IST
जयपुर : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से ग्रेट निकोबार द्वीप को बचाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन ओवर ग्रीड अभियान को लेकर अब राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी देशवासियों से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है. पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार रात एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ग्रीन ओवर ग्रीड अभियान शुरू किया है. यानी लालच पर हरियाली की जीत. यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है क्योंकि जिस प्रकार से देश में हालत बिगड़ रहे हैं. ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण संतुलन हो रहा है इसकी सबको चिंता करनी चाहिए.
ग्रेट निकोबार अनमोल रत्न : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने ग्रेट निकोबार को लेकर जो वीडियो जारी किया है वो सबको देखना चाहिए कि कैसे वो हमारे लिए एक द्वीप नहीं बल्कि अनमोल रत्न है, वहां घने जंगल भी हैं. समुद्र की लहरें भी हैं और पर्यावरण संतुलन को बनाए रखने का काम हर देशवासी का है. आज हम विकास के नाम पर इस प्रकार के प्रोजेक्ट बनाकर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को दे देंगे तो आने वाले वक्त में यह तबाही मचा सकते हैं और इसमें देश का भविष्य भी दाव पर लगा हुआ है.
आज देश के सामने सबसे बड़ा संकट पर्यावरण की अनदेखी कर चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुँचाने का है। हमारे नेता श्री @RahulGandhi ने ग्रेट निकोबार से #GreenOverGreed अभियान के जरिए देश के भविष्य को बचाने की एक बेहद जरूरी अलख जगाई है।— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) June 6, 2026
जल, जंगल, जमीन और आदिवासियों के हक की रक्षा हम सबका… pic.twitter.com/V1wUJltuO6
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मैं अंडमान और निकोबार के विनाश के खिलाफ़ पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 5, 2026
अंडमान और निकोबार भारत की सबसे अनमोल प्राकृतिक धरोहर हैं। वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है।
मेरे साथ जुड़िए - याचिका पर हस्ताक्षर कीजिए और इस अमूल्य संपत्ति को बचाने की लड़ाई… pic.twitter.com/vcE9T4uyaM
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी जल, जंगल ,जमीन की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी भी उनका समर्थन करती है क्योंकि यह देश हित में है. यूपीए सरकार ने इस पर कानून बनाया था. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थीं तब वो दुनिया की पहली ऐसी नेता थी जिन्होंने पूरी दुनिया को आगाह किया था कि अगर हमने पर्यावरण संतुलन नहीं बनाए रखा तो आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग होगी. प्रदूषण फैलेगा और कई तरह के दुष्परिणाम भी होंगे कोई कल्पना नहीं कर सकता है. क्या प्रत्येक भारतवासी और नौजवानों की ड्यूटी नहीं है कि वो वह इस पर चिंता करें.
नई पीढ़ी को रिसर्च करना चाहिए : गहलोत ने कहा कि आज इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ गई है. युवाओं को और नई पीढ़ी को रिसर्च करना चाहिए. राहुल गांधी ग्रेट निकोबार क्यों गए क्योंकि उन्होंने देशवासियों को एक संदेश दिया था इंदिरा गांधी भी वहां पर गई थी. गहलोत ने कहा कि आज भयंकर गर्मी है, पीने के पानी की किल्लत हो रही. तमाम देशों में आहाकार मचा हुआ है, राहुल गांधी ने समुद्र में गहराई तक जाकर देखा है.
This #WorldEnvironmentDay, I want to ask every young Indian one question:— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 5, 2026
What kind of India do you want to inherit?
One where rainforests have been bulldozed for casinos, coral reefs erased from maps, tribal communities pushed off their land, and the air we breathe turned into… https://t.co/Wci4BNkGQu
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यह विचारधारा की लड़ाई नहीं : पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई विचारधारा की नहीं है यह हर व्यक्ति की विचारधारा इस मामले में एक होनी चाहिए. कैसे हम जल, जंगल और जमीन की रक्षा करें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देशवासियों के लिए गर्व की बात है उन सभी द्वीप की रक्षा कैसे हो ग्रेट निकोबार तो अपने आप में एक अनमोल रत्न की तरह है. उसकी रक्षा कैसे हो इसके लिए देशवासियों को संकल्प लेना पड़ेगा.राहुल गांधी ने जो ग्रीन ओवर ग्रीड बात की है उसके बारे में सोच समझकर फिर अपने आप को प्रतिबद्ध करना पड़ेगा.