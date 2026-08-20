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गिग वर्कर्स की बल्ले-बल्ले! डिलीवरी पार्टनर्स के भविष्य की सुरक्षा, बुढ़ापे में मिलेगी मासिक पेंशन

डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए खुशखबरी, बुढ़ापे में पेंशन का रास्ता साफ.

डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए खुशखबरी
डिलीवरी बॉय और कैब ड्राइवरों के लिए खुशखबरी (सांकेतिक फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 20, 2026 at 7:11 PM IST

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नई दिल्ली/गाजियाबाद: सुबह से रात तक शहर की सड़कों पर दौड़ते डिलीवरी बॉय, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाते कैब चालक और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सेवाएं देने वाले लाखों गिग वर्कर्स (Gig Workers) के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर है. भविष्य की आर्थिक सुरक्षा, स्थाई नौकरी, प्रोविडेंट फंड (PF) और सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं से हमेशा दूर रहने वाले इन असंगठित श्रमिकों को अब सरकार पेंशन देने की तैयारी कर रही है. इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए श्रम विभाग ने अपनी कवायद तेज कर दी है.

श्रम विभाग के मुताबिक, विभिन्न सेवाएं प्रदान करने वाले ऑनलाइन एप्लीकेशन से जुड़े गिग वर्कर्स का ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया जा रहा है. इसका उद्देश्य संगठित और गिग वर्कर्स को भारत सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ना है. पात्र श्रमिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) के तहत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रतिमाह 3000 रुपए की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे.

गाजियाबाद के उप श्रमायुक्त दिव्य प्रताप सिंह को सुनिए (ETV Bharat)

स्विग्गी-जोमैटो के डिलीवरी बॉय, ओला-उबर के कैब चालक और अमेजॉन-फ्लिपकार्ट के डिलीवरी एजेंट्स जैसे डिजिटल कामगार इस श्रेणी में आते हैं. इन श्रमिकों का कंपनियों के साथ कोई स्थायी या पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी (Employer-Employee) का रिश्ता नहीं होता. ये पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहकों से जुड़ते हैं और अपने काम के आधार पर कमाई करते हैं.

उप श्रमायुक्त दिव्य प्रताप सिंह के मुताबिक, असंगठित क्षेत्र की अधिक से अधिक श्रमिकों और विशेष रूप से गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल से जोड़ा जा रहा है. श्रमिक स्वयं ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं, जबकि जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भी पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराई जा सकती है. पंजीकरण के बाद श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना समेत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल सकेगा.

मिली जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के ऐसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पात्र होते हैं, जिनकी मासिक आय 15000 रुपए से अधिक नहीं है. इसके अलावा आवेदक पीएफ और ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए. इस पेंशन योजना में श्रमिक अपनी उम्र के अनुसार प्रतिमाह अंशदान करना होता है. 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने वाले श्रमिकों को 55 रुपए प्रतिमाह जमा करने होंगे, श्रमिक जितनी राशि जमा करेगा उतना ही राशि भारत सरकार की ओर से भी योगदान के रूप में जमा की जाएगी.

नियमित अंशदान के बाद 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर पात्र व्यक्ति को प्रतिमा 3000 रुपए की पेंशन मिलने का प्रावधान है. खासतौर पर उन लोगों के लिए जो वर्षों तक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए काम करते हैं लेकिन उन्हें सामान्य कर्मचारियों की तरह प्रोविडेंट सुविधा नहीं मिलती. बता दें कि श्रम विभाग की ओर से गिग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को जागरूक करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में लगातार शिविर आयोजित किया जा रहे हैं. विभाग के मुताबिक अब तक 5000 से अधिक गिग वर्कर्स को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा कर जोड़ा जा चुका है. वहीं, जिले में कुल ई-श्रम पंजीकरण का आंकड़ा आंकड़ा नौ लाख से अधिक हो चुका है.

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