कहां तक पहुंची खली के जमीनी विवाद की जांच? दूसरे पक्ष के वकील बोले- CM से मिलें या PM से, कानून से ऊपर कोई नहीं

द ग्रेट खली के जमीनी विवाद की जांच फिलहाल जारी है. SDM का कहना है कि मामले की जांच निष्पक्षता से की जाएगी.

Great Khali Land Dispute paonta Sahib
द ग्रेट खली का जमीनी विवाद (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 21, 2026 at 8:10 PM IST

पांवटा साहिब: अंतरराष्ट्रीय रेसलर और पूर्व WWE चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली इन दिनों अपने खेल करियर से ज्यादा जमीनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं. नाहन से शुरू हुआ यह मामला पांवटा साहिब होते हुए अब शिमला तक पहुंच चुका है. खली लगातार प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है. सवाल अब यही है कि द ग्रेट खली के जमीनी विवाद की जांच कहां तक पहुंची है और क्या इस पूरे मामले में कानून से ऊपर कोई हो सकता है?

द ग्रेट खली का जमीनी विवाद (ETV BHARAT)

नाहन से शुरू हुआ था विवाद

इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले साल नाहन से हुई, जब सूरजपुर गांव की कुछ महिलाएं द ग्रेट खली के साथ उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मिलने पहुंचीं. महिलाओं और खली ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने पूरी शिकायत लिखित रूप में उपायुक्त को सौंपी और निष्पक्ष जांच की मांग की. खली का कहना था कि प्रशासन सही तरीके से जांच करे ताकि दशकों से वहां रह रहे परिवारों को न्याय मिल सके.

शिकायतकर्ताओं के अनुसार वे 28-08 बीघा जमीन के सह-स्वामी हैं और पिछले करीब 50 वर्षों से उसी भूमि पर रह रहे हैं. उनका आरोप है कि अचानक उन पर दबाव बनाया जाने लगा और जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है. खली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 20 मई 2025 को पहली बार कुछ लोगों ने जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे ग्रामीणों और महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दिया.

अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप

ग्रेट खली और शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई कुछ राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है. उनका कहना है कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई. खली ने दावा किया कि जिन परिवारों की जमीन है, उन्हें ही कागजों में बेदखल दिखाया जा रहा है, जबकि वे आज भी उसी जमीन पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं.

SDM की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सिरमौर ने पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित चीमा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की. जांच प्रक्रिया अभी जारी ही थी कि इस बीच खली ने पांवटा साहिब में एक और पत्रकार वार्ता कर तहसीलदार ऋषभ शर्मा पर फिर से गंभीर आरोप लगाए. खली ने आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही और कुछ अधिकारी जानबूझकर मामले को प्रभावित कर रहे हैं.

शिमला में फिर दोहराए आरोप, CM से की मुलाकात

करीब दो महीने बाद मंगलवार (20 जनवरी) को द ग्रेट खली ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर अपने आरोप दोहराए. इस बार उनके साथ कई अन्य लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने दावा किया कि उनके साथ भी राजस्व विभाग द्वारा गलत किया गया है. इसके बाद खली ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की और कहा कि उन्हें निष्पक्ष जांच का आश्वासन मिला है. खली ने मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा कीं.

मामले की होगी निष्पक्ष जांच

इस पूरे मामले में जब जांच कमेटी के अध्यक्ष और पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित चीमा से बातचीत की गई तो उन्होंने साफ कहा कि मामले की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है. उन्होंने कहा कि द ग्रेट खली का यह संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी बात किसी भी मंच पर रखें, लेकिन प्रशासन निष्पक्षता से जांच को आगे बढ़ा रहा है और सभी तथ्यों को ध्यान में रखा जा रहा है.

क्या कहता है दूसरा पक्ष?

वहीं इस जमीनी विवाद में दूसरे पक्ष के वकील अनिदर सिंह नॉटी ने खली के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि द ग्रेट खली जांच पूरी होने से पहले ही जांच अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वकील ने दो टूक कहा कि खली मुख्यमंत्री से मिलें या प्रधानमंत्री से, कानून से ऊपर कोई नहीं है. उनके अनुसार कानूनी रूप से ग्रेट खली के पास संबंधित भूमि के पर्याप्त दस्तावेज मौजूद नहीं हैं.

जमीन खरीद और दस्तावेजों पर खली का पक्ष

ग्रेट खली का कहना है कि उनके पिता ने वर्ष 2013 में सूरजपुर गांव में जसवीर कौर से 16 बीघा जमीन खरीदी थी और उसकी विधिवत रजिस्ट्री करवाई गई थी. खली का आरोप है कि अब उनकी जमीन के कुछ हिस्से को खड्ड बताकर रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है, जबकि वे वर्तमान में उसी जमीन पर काबिज हैं और खेती कर रहे हैं. खली के साथ आई सूरजपुर की परमजीत कौर ने बताया कि उनकी 12 बीघा 16 बिस्वा जमीन को कथित तौर पर हेराफेरी कर किसी और के नाम कर दिया गया और उस पर 14 लाख रुपये का लोन भी ले लिया गया. वहीं बद्रीपुर की मनजीत कौर ने कहा कि उनकी जमीन का रास्ता बंद कर दिया गया है और कागजों में जमीन को खड्ड दर्शाया जा रहा है. एक अन्य शिकायतकर्ता बलविंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि जमीन खरीद के दौरान नियमों के खिलाफ दूसरे गांव के नंबरदार को बुलाया गया.

फिलहाल द ग्रेट खली के जमीनी विवाद की जांच जारी है. एक तरफ खली और शिकायतकर्ता न्याय की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी ओर दूसरा पक्ष कानूनी दस्तावेजों के आधार पर अपनी बात रख रहा है. अब सबकी निगाहें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या इस हाई-प्रोफाइल मामले में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा.

