कहां तक पहुंची खली के जमीनी विवाद की जांच? दूसरे पक्ष के वकील बोले- CM से मिलें या PM से, कानून से ऊपर कोई नहीं

द ग्रेट खली का जमीनी विवाद ( ETV BHARAT )

पांवटा साहिब: अंतरराष्ट्रीय रेसलर और पूर्व WWE चैंपियन दलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली इन दिनों अपने खेल करियर से ज्यादा जमीनी विवाद को लेकर चर्चा में हैं. नाहन से शुरू हुआ यह मामला पांवटा साहिब होते हुए अब शिमला तक पहुंच चुका है. खली लगातार प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरा पक्ष इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है. सवाल अब यही है कि द ग्रेट खली के जमीनी विवाद की जांच कहां तक पहुंची है और क्या इस पूरे मामले में कानून से ऊपर कोई हो सकता है? द ग्रेट खली का जमीनी विवाद (ETV BHARAT) नाहन से शुरू हुआ था विवाद इस पूरे मामले की शुरुआत पिछले साल नाहन से हुई, जब सूरजपुर गांव की कुछ महिलाएं द ग्रेट खली के साथ उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा से मिलने पहुंचीं. महिलाओं और खली ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने पूरी शिकायत लिखित रूप में उपायुक्त को सौंपी और निष्पक्ष जांच की मांग की. खली का कहना था कि प्रशासन सही तरीके से जांच करे ताकि दशकों से वहां रह रहे परिवारों को न्याय मिल सके. शिकायतकर्ताओं के अनुसार वे 28-08 बीघा जमीन के सह-स्वामी हैं और पिछले करीब 50 वर्षों से उसी भूमि पर रह रहे हैं. उनका आरोप है कि अचानक उन पर दबाव बनाया जाने लगा और जमीन को हड़पने की कोशिश की जा रही है. खली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि 20 मई 2025 को पहली बार कुछ लोगों ने जबरन जमीन पर कब्जा करने का प्रयास किया, जिसे ग्रामीणों और महिलाओं ने मौके पर पहुंचकर नाकाम कर दिया. अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप ग्रेट खली और शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई कुछ राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से की जा रही है. उनका कहना है कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड में हेराफेरी कर कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई. खली ने दावा किया कि जिन परिवारों की जमीन है, उन्हें ही कागजों में बेदखल दिखाया जा रहा है, जबकि वे आज भी उसी जमीन पर खेती-बाड़ी कर रहे हैं. SDM की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त सिरमौर ने पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित चीमा की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी गठित की. जांच प्रक्रिया अभी जारी ही थी कि इस बीच खली ने पांवटा साहिब में एक और पत्रकार वार्ता कर तहसीलदार ऋषभ शर्मा पर फिर से गंभीर आरोप लगाए. खली ने आरोप लगाया कि जांच निष्पक्ष नहीं हो रही और कुछ अधिकारी जानबूझकर मामले को प्रभावित कर रहे हैं.