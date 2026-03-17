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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची कपिल शर्मा की टीम, हंस-हंस कर लोटपोट हुए छात्र, दिखी कॉमेडी और मस्ती की बौछार

कपिल शर्मा की टीम ( Etv Bharat )

चंडीगढ़:नेटफ्लिक्स के मशहूर कॉमेडी शो "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" की टीम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच पहुंचकर माहौल को पूरी तरह मनोरंजन से भर दिया. विश्वविद्यालय के मुख्य मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र जुटे और पूरे कैंपस में उत्साह देखने को मिला. मंच पर हुआ शानदार स्वागत: कार्यक्रम की शुरुआत खास अंदाज में हुई. मंच पर शो से जुड़ा बैनर रिवील किया गया और छात्रों ने कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मेंस के साथ माहौल बनाया. कई छात्रों ने शो के मशहूर किरदारों की झलक भी मंच पर पेश की, जिसे देखकर दर्शकों ने तालियों और सीटियों से उनका उत्साह बढ़ाया. चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची कपिल शर्मा की टीम (ETV Bharat) गानें के साथ डांस ने बढ़ाई मस्ती: माहौल और रंगीन तब हो गया जब संगीत और डांस का दौर शुरू हुआ. छात्रों ने "स्लोली-स्लोली" गाने पर प्रस्तुति दी, जिसमें कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने खास अंदाज में शामिल होकर हंसी का तड़का लगाया. गाने और मस्ती ने पूरे मैदान को एक बड़े सिंग-अलॉन्ग में बदल दिया.