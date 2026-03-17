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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची कपिल शर्मा की टीम, हंस-हंस कर लोटपोट हुए छात्र, दिखी कॉमेडी और मस्ती की बौछार

चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" की टीम ने हंसी, मस्ती और संगीत से छात्रों का मनोरंजन किया.

CHANDIGARH UNIVERSITY KAPIL SHOW
कपिल शर्मा की टीम (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 17, 2026 at 1:34 PM IST

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चंडीगढ़:नेटफ्लिक्स के मशहूर कॉमेडी शो "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" की टीम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच पहुंचकर माहौल को पूरी तरह मनोरंजन से भर दिया. विश्वविद्यालय के मुख्य मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र जुटे और पूरे कैंपस में उत्साह देखने को मिला.

मंच पर हुआ शानदार स्वागत: कार्यक्रम की शुरुआत खास अंदाज में हुई. मंच पर शो से जुड़ा बैनर रिवील किया गया और छात्रों ने कोरियोग्राफ्ड परफॉर्मेंस के साथ माहौल बनाया. कई छात्रों ने शो के मशहूर किरदारों की झलक भी मंच पर पेश की, जिसे देखकर दर्शकों ने तालियों और सीटियों से उनका उत्साह बढ़ाया.

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चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहुंची कपिल शर्मा की टीम (ETV Bharat)

गानें के साथ डांस ने बढ़ाई मस्ती: माहौल और रंगीन तब हो गया जब संगीत और डांस का दौर शुरू हुआ. छात्रों ने "स्लोली-स्लोली" गाने पर प्रस्तुति दी, जिसमें कॉमेडियन सुनील ग्रोवर ने अपने खास अंदाज में शामिल होकर हंसी का तड़का लगाया. गाने और मस्ती ने पूरे मैदान को एक बड़े सिंग-अलॉन्ग में बदल दिया.

हंस-हंस कर लोटपोट हुए छात्र (ETV Bharat)

किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक का धमाल: इसके बाद किकू शारदा और कृष्णा अभिषेक ने मंच संभाला. दोनों ने "झूम टू पठान" और "व्हाट झुमका" जैसे लोकप्रिय गानों पर डांस कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया. छात्रों ने उनके प्रदर्शन पर जोरदार तालियों और चीयरिंग से प्रतिक्रिया दी.

कपिल शर्मा की धमाकेदार एंट्री: कार्यक्रम के सबसे रोमांचक हिस्से में कपिल शर्मा मंच पर पहुंचे. उनके आने से पूरे मैदान का उत्साह और बढ़ गया. छात्र हंसी-मजाक, संगीत और डांस का भरपूर आनंद लेते नजर आए.

चौथे सीजन की सफलता का जश्न: यह कार्यक्रम शो के चौथे सीजन की सफलता के जश्न के तौर पर आयोजित किया गया था. इस मौके ने साबित कर दिया कि "द ग्रेट इंडियन कपिल शो" दर्शकों के बीच कितना लोकप्रिय है. फैंस अब इसके अगले सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने की उम्मीद है.

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