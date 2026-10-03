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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया जीआईबी सॉफ्ट रिलीज सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन, बोले-गोडावण संरक्षण से रेगिस्तान में बढ़ेगा ईको-टूरिज्म

भूपेंद्र यादव ने कहा-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई विशेष परियोजना पूरी तरह सफल हुई है.

Ramdevra GIB Aviary and Soft-Release Centre
भूपेंद्र यादव ने रिलीज सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 3, 2026 at 6:57 PM IST

3 Min Read
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जोधपुर: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामदेवरा जीआईबी एवियरी एवं सॉफ्ट रिलीज सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया. उन्होंने कृत्रिम संवर्धन से तैयार गोडावणों को पुनः वन्य क्षेत्र में छोड़ने (री-वाइल्डिंग) की प्रक्रिया का शुभारंभ किया. भूपेंद्र यादव ने कहा-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई विशेष परियोजना पूरी तरह सफल हुई है, जो दुनिया में सबसे कम समय में पूरी हुई है. 2018 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल हूबारा कंजर्वेशन सेंटर के बीच करार हुआ था. दुनिया में चाहे अफ्रीका, गुजरात या यूरोप हो, कहीं भी इसके कंजर्वेशन कार्यक्रम में लंबा समय लगा है.

वैज्ञानिकों और वन अधिकारियों को दी बधाई: मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि "मैं विशेष रूप से हमारे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और राजस्थान के वन अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं कि दुनिया में जहां इस कार्यक्रम को आज के मुकाम तक पहुंचने में 20 से 25 साल लगे, वहीं राजस्थान में इसे 8 साल के भीतर ही पूरा किया गया है." इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी आभार जताया.

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3,600 वर्ग किमी क्षेत्र को बनाया एकीकृत रिजर्व जोन: यादव ने कहा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (गोडावण) एवियरी और सॉफ्ट रिलीज सेंटर के जरिए 3,600 वर्ग किलोमीटर मरुस्थलीय क्षेत्र को एकीकृत रिजर्व जोन घोषित किया गया है, ताकि यह खंडित न रहे. भूमि क्षरण को रोककर प्राकृतिक संसाधनों, ग्रासलैंड और हैबिटेट का प्रभावी प्रबंधन किया गया है. साथ ही अंडों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र को 'डॉग-फ्री जोन' बनाया गया है.

केवलादेव के बाद गोडावण भी बढ़ाएंगे टूरिज्म: केंद्रीय मंत्री ने ऑनलाइन जुड़े सीएम से कहा कि "आप तो भरतपुर क्षेत्र से आते हैं. हमारी सबसे अच्छी बर्ड सेंचुरी वहां है, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिली है, लेकिन आज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम यहां थार डेजर्ट में उसके प्राकृतिक वातावरण में ला रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं. इसके बाद राजस्थान में भरतपुर तो बर्ड लवर्स के लिए इको टूरिज्म का सेंटर है ही, आने वाले समय में डेजर्ट इलाका भी पक्षी प्रेमियों के लिए इको टूरिज्म का केंद्र बनेगा.

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तब लगा था सपना ही न रह जाए, लेकिन आज हुआ पूरा: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि "मैं और यादव जी 2021 में बीकानेर से रामदेवरा पहुंचे थे, तब जो स्थिति थी, उसे देखकर लग रहा था कि कहीं यह परियोजना सपना ही न रह जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय और सभी की मेहनत से आज यह सफल हुआ है. मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि इस परियोजना को सफल बनाने में हर स्तर पर कर्मचारियों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों का सहयोग रहा है. समारोह में राज्य के वन मंत्री संजय शर्मा मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि राज्य के पक्षी को उसका सम्मान मिला है."

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