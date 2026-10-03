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केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किया जीआईबी सॉफ्ट रिलीज सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन, बोले-गोडावण संरक्षण से रेगिस्तान में बढ़ेगा ईको-टूरिज्म

भूपेंद्र यादव ने रिलीज सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने रामदेवरा जीआईबी एवियरी एवं सॉफ्ट रिलीज सेंटर का वर्चुअल उद्घाटन किया. उन्होंने कृत्रिम संवर्धन से तैयार गोडावणों को पुनः वन्य क्षेत्र में छोड़ने (री-वाइल्डिंग) की प्रक्रिया का शुभारंभ किया. भूपेंद्र यादव ने कहा-ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को बचाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई विशेष परियोजना पूरी तरह सफल हुई है, जो दुनिया में सबसे कम समय में पूरी हुई है. 2018 में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल हूबारा कंजर्वेशन सेंटर के बीच करार हुआ था. दुनिया में चाहे अफ्रीका, गुजरात या यूरोप हो, कहीं भी इसके कंजर्वेशन कार्यक्रम में लंबा समय लगा है.