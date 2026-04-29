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50 गार्ड्स की निगरानी के बावजूद गोडावण का चूजा लापता, वन्यजीव विशेषज्ञ ने उठाए सवाल

जैसलमेर: करीब एक दशक के इंतजार के बाद गोडावण संरक्षण की दिशा में मिली बड़ी सफलता अब चिंता में बदल गई है. जैसलमेर के सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर से 'जंपस्टार्ट' तकनीक के तहत गुजरात के कच्छ भेजा गया गोडावण का चूजा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है. हैरानी की बात यह है कि इसकी सुरक्षा में 50 गार्ड्स की 24 घंटे निगरानी तैनात थी, जिसे वीवीआईपी सुरक्षा के बराबर माना जा रहा था. इसके बावजूद सुरक्षा में चूक ने पूरे संरक्षण अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन्य जीव विशेषज्ञ ने इस चूक पर सवाल उठाए हैं.

वन्यजीव विशेषज्ञ ने जताई चिंता: वन्यजीव विशेषज्ञ सुमित डूकिया ने बताया कि गोडावण के छोटे चूजों की मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद चूजे का गायब होना गंभीर विषय है. उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता जताई है. उन्होंने कहा कि हमने कच्छ के लोकल बायोलॉजिस्ट से कन्फर्म किया है कि गोडावण का चूजा मिसिंग है. जैसलमेर में हमने देखा है कि छोटे बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होती है, जबकि बड़े गोडावण की कम. इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर बच्चा गायब होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए.

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जैसलमेर से कच्छ तक का सफर और नई उम्मीद: गुजरात के कच्छ में गोडावण की संख्या बेहद कम रह गई है, जहां केवल तीन मादा पक्षी ही मौजूद हैं. प्राकृतिक प्रजनन ठप होने के कारण जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर से एक फर्टाइल अंडा चुना गया. इसे 21 मार्च को विशेष पोर्टेबल इनक्यूबेटर के जरिए करीब 770 किलोमीटर दूर नलिया (कच्छ) पहुंचाया गया. 19 घंटे के इस सफर के बाद अंडे को जंगली मादा के घोंसले में स्थापित किया गया. 26 मार्च को चूजे का जन्म हुआ, जिसे संरक्षण की बड़ी उपलब्धि माना गया.