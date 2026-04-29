50 गार्ड्स की निगरानी के बावजूद गोडावण का चूजा लापता, वन्यजीव विशेषज्ञ ने उठाए सवाल
इस चूजे की सुरक्षा में 50 गार्ड्स की 24 घंटे निगरानी तैनात थी, जिसे वीवीआईपी सुरक्षा के बराबर माना जा रहा था.
Published : April 29, 2026 at 7:57 PM IST
जैसलमेर: करीब एक दशक के इंतजार के बाद गोडावण संरक्षण की दिशा में मिली बड़ी सफलता अब चिंता में बदल गई है. जैसलमेर के सम स्थित ब्रीडिंग सेंटर से 'जंपस्टार्ट' तकनीक के तहत गुजरात के कच्छ भेजा गया गोडावण का चूजा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है. हैरानी की बात यह है कि इसकी सुरक्षा में 50 गार्ड्स की 24 घंटे निगरानी तैनात थी, जिसे वीवीआईपी सुरक्षा के बराबर माना जा रहा था. इसके बावजूद सुरक्षा में चूक ने पूरे संरक्षण अभियान पर सवाल खड़े कर दिए हैं. वन्य जीव विशेषज्ञ ने इस चूक पर सवाल उठाए हैं.
वन्यजीव विशेषज्ञ ने जताई चिंता: वन्यजीव विशेषज्ञ सुमित डूकिया ने बताया कि गोडावण के छोटे चूजों की मृत्यु दर अधिक होती है, लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद चूजे का गायब होना गंभीर विषय है. उन्होंने पूरे मामले की विस्तृत जांच की आवश्यकता जताई है. उन्होंने कहा कि हमने कच्छ के लोकल बायोलॉजिस्ट से कन्फर्म किया है कि गोडावण का चूजा मिसिंग है. जैसलमेर में हमने देखा है कि छोटे बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा होती है, जबकि बड़े गोडावण की कम. इतनी सुरक्षा के बाद भी अगर बच्चा गायब होता है तो इसकी जांच होनी चाहिए.
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जैसलमेर से कच्छ तक का सफर और नई उम्मीद: गुजरात के कच्छ में गोडावण की संख्या बेहद कम रह गई है, जहां केवल तीन मादा पक्षी ही मौजूद हैं. प्राकृतिक प्रजनन ठप होने के कारण जैसलमेर के ब्रीडिंग सेंटर से एक फर्टाइल अंडा चुना गया. इसे 21 मार्च को विशेष पोर्टेबल इनक्यूबेटर के जरिए करीब 770 किलोमीटर दूर नलिया (कच्छ) पहुंचाया गया. 19 घंटे के इस सफर के बाद अंडे को जंगली मादा के घोंसले में स्थापित किया गया. 26 मार्च को चूजे का जन्म हुआ, जिसे संरक्षण की बड़ी उपलब्धि माना गया.
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कड़ी सुरक्षा भी नहीं बचा सकी जान: चूजे के जन्म के बाद गुजरात वन विभाग ने इसकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी. 50 सदस्यीय टीम, वॉच टावर और सील किए गए रास्तों के बावजूद 18 अप्रैल के बाद से चूजा अपनी जीपीएस टैग लगी मां के साथ नजर नहीं आया. आशंका जताई जा रही है कि सुरक्षा घेरे में किसी खाली जगह से शिकारी कुत्ता, सियार या जंगली बिल्ली अंदर घुस गई और चूजे को नुकसान पहुंचाया. अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिलने से उसके जीवित होने की संभावना कम मानी जा रही है.
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जैसलमेर के प्रयासों को बड़ा झटका: गोडावण संरक्षण का प्रमुख केंद्र जैसलमेर ही है, जहां करीब 150 पक्षी शेष हैं. यहां से सफलतापूर्वक अंडा भेजकर चूजे का जन्म होना एक मील का पत्थर था. यदि यह चूजा जीवित रहता और नर निकलता, तो कच्छ में इस प्रजाति के संरक्षण को नई दिशा मिल सकती थी. इसके लापता होने से जैसलमेर के वैज्ञानिकों और वन्यजीव प्रेमियों को गहरा आघात लगा है.
गोडावण का संरक्षण क्यों जरूरी: राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण घास के मैदानों के पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा है. इसकी संख्या लगातार घटकर 150 से भी कम रह गई है. विशेषज्ञों के अनुसार, यदि हाई-टेंशन बिजली लाइनों, शिकार और प्राकृतिक आवास पर खतरे को नहीं रोका गया, तो यह दुर्लभ पक्षी विलुप्ति की कगार पर पहुंच जाएगा. यह घटना बताती है कि केवल तकनीक नहीं, बल्कि मजबूत जमीनी सुरक्षा और प्रबंधन भी उतना ही जरूरी है.