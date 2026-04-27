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हिमाचल में लैंडस्लाइड से लगभग 1000 पेड़ साफ, 8 महीने बाद फोटो वायरल हुई तो जागा विभाग

इस भूस्खलन हजारों पेड़ों के दबने की आशंका है. पर्यावरण विशेषज्ञों ने भी इसको लेकर चिंता जताई है.

Great Himalayan National Park
ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क में भारी भूस्खलन (FOREST DEPARTMENT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 7:14 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 7:53 PM IST

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कुल्लू: जिले के बंजार क्षेत्र में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (Great Himalayan National Park) में हुए भारी भूस्खलन के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया है. अब विभाग ने मौके पर टीम भेजकर विस्तृत निरीक्षण करने का फैसला लिया है, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके. लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा जमीदोज हो चुका है, जिसके चलते जंगल में बिना पेड़ों वाला बड़ा हिस्सा दूर से ही नजर आ रहा है.

इस भूस्खलन की जानकारी स्थानीय लोगों को तब लगी जब तीर्थन नदी का पानी अचानक मटमैला हो गया. बाद में जब लोगों ने जंगल के अंदर जाकर देखा, तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा हुआ मिला. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पार्क प्रबंधन और प्रशासन सक्रिय हो गया है. दरअसल, यह भूस्खलन पिछले साल अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. हाल ही में जब स्थानीय लोग देवी-देवताओं की पूजा करने के लिए जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया.

वन विभाग के अनुसार, जल्द ही एक टीम गठित की जाएगी, जो इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेगी. टीम यह पता लगाएगी कि भूस्खलन कितना बड़ा है और इससे कितने पेड़ व वन संपदा प्रभावित हुई है. विभाग का कहना है कि पिछले साल ड्रोन से इसका सर्वे भी किया गया था, लेकिन सटीक आकलन नहीं हो पाया था. साथ ही, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण टीम मौके तक नहीं पहुंच सकी थी.

डीएफओ, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क सचिन शर्मा ने बताया, "तीर्थन रेंज के वासू फॉरेस्ट एरिया में यह भूस्खलन हुआ है. पिछले साल ड्रोन से इसका जायजा लिया गया था, अब टीम को मौके पर भेजकर पूरे क्षेत्र का विस्तृत आकलन किया जाएगा." वहीं, नेशनल पार्क से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कई बार मिट्टी में पानी का अधिक दबाव होने पर और तेज धूप निकलने पर पहाड़ दरक जाते हैं.

कहां हुआ ये भूस्खलन?

ये लैंडस्लाइड नेशनल पार्क की तीर्थन रेंज के वासू फॉरेस्ट एरिया में हुई है. 1170 वर्ग किलोमीटर में फैले इस पार्क का यह हिस्सा आबादी से दूर है, जिससे किसी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ. लेकिन इतनी बड़ी प्राकृतिक घटना ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है. भूस्खलन के बाद पहाड़ से गिरा मलबा पास के नाले के जरिए तीर्थन नदी में पहुंच रहा है, जिससे नदी का पानी मटमैला हो गया है. यह नदी अपनी स्वच्छता के लिए जानी जाती है और कई पेयजल योजनाएं इससे जुड़ी हैं.

हजारों पेड़ों के दबने की आशंका

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, इस भूस्खलन में 1000 से अधिक देवदार और तोश के पेड़ मलबे में दब गए हो सकते हैं. हालांकि सही संख्या का पता वन विभाग की टीम के निरीक्षण के बाद ही चल पाएगा. वहीं, विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार मौसम में बदलाव और मिट्टी में नमी बढ़ने से भूस्खलन की घटनाएं बढ़ रही हैं.

बंजार के रहने वाले पर्यावरणविद गुमान सिंह का कहना है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जैव विविधता से भरपूर क्षेत्र है. यहां दुर्लभ वनस्पतियां और वन्य जीव पाए जाते हैं. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यहां फिर से भूस्खलन हो सकता है, ऐसे में वन विभाग और पार्क प्रबंधन को इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए. इस तरह की घटनाएं भविष्य के लिए खतरे का संकेत हैं. उन्होंने प्रशासन से इस पर गंभीरता से कदम उठाने की मांग की है.

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Last Updated : April 27, 2026 at 7:53 PM IST

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