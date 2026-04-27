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हिमाचल में लैंडस्लाइड से लगभग 1000 पेड़ साफ, 8 महीने बाद फोटो वायरल हुई तो जागा विभाग

कुल्लू: जिले के बंजार क्षेत्र में स्थित ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क (Great Himalayan National Park) में हुए भारी भूस्खलन के फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद वन विभाग हरकत में आया है. अब विभाग ने मौके पर टीम भेजकर विस्तृत निरीक्षण करने का फैसला लिया है, ताकि नुकसान का सही आकलन किया जा सके. लैंडस्लाइड के बाद पहाड़ पर जंगल का एक बड़ा हिस्सा जमीदोज हो चुका है, जिसके चलते जंगल में बिना पेड़ों वाला बड़ा हिस्सा दूर से ही नजर आ रहा है.

इस भूस्खलन की जानकारी स्थानीय लोगों को तब लगी जब तीर्थन नदी का पानी अचानक मटमैला हो गया. बाद में जब लोगों ने जंगल के अंदर जाकर देखा, तो पहाड़ का बड़ा हिस्सा गिरा हुआ मिला. इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पार्क प्रबंधन और प्रशासन सक्रिय हो गया है. दरअसल, यह भूस्खलन पिछले साल अगस्त महीने में हुआ था, लेकिन उस समय इसे गंभीरता से नहीं लिया गया. हाल ही में जब स्थानीय लोग देवी-देवताओं की पूजा करने के लिए जंगल में पहुंचे, तो उन्होंने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं, जिसके बाद मामला सुर्खियों में आया.

वन विभाग के अनुसार, जल्द ही एक टीम गठित की जाएगी, जो इस दुर्गम क्षेत्र में पहुंचकर स्थिति का जायजा लेगी. टीम यह पता लगाएगी कि भूस्खलन कितना बड़ा है और इससे कितने पेड़ व वन संपदा प्रभावित हुई है. विभाग का कहना है कि पिछले साल ड्रोन से इसका सर्वे भी किया गया था, लेकिन सटीक आकलन नहीं हो पाया था. साथ ही, कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण टीम मौके तक नहीं पहुंच सकी थी.