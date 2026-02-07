ETV Bharat / state

जमशेदपुर में ज्ञान का महादानः DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी को मिलीं सैकड़ों पुस्तकें, लोगों ने बढ़ाया ज्ञान का खजाना

जमशेदपुर में बुक डोनेशन कैंप में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है.

great enthusiasm among people regarding book donation camp in Jamshedpur
जमशेदपुर में बुक डोनेशन कैंप (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : February 7, 2026 at 4:59 PM IST

जमशेदपुर/रांचीः शहर में चल रहा बुक डोनेशन कैंप एक प्रेरक सामाजिक अभियान के रूप में सामने आया है, जिसमें नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई है. DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी के लिए शुरू किए गए इस पुस्तक दान अभियान को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. यह पहल पुस्तकालय को समृद्ध करने के साथ-साथ समाज में ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित कर रही है.

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के मुताबिक नागरिकों के सहयोग से अब तक कुल 2408 पुस्तकें DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी को मिल चुकी हैं. इस पुनीत कार्य में कुल 32 पुस्तक दाताओं ने योगदान दिया है. इनमें नरेश अग्रवाल 1007 पुस्तकें दान कर शीर्ष दानदाता के रूप में सामने आए हैं. दिनांक 05 फरवरी 2026 तक कुल 2372 पुस्तकें दान स्वरूप प्राप्त हो चुकी थीं, जिसके बाद भी लगातार नागरिक स्वेच्छा से पुस्तकें दान कर रहे हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है.

great enthusiasm among people regarding book donation camp in Jamshedpur
बुक डोनेशन कैंप में लोगों का उत्साह (ETV Bharat)

पुस्तक दान अभियान का उद्देश्य

इस बुक डोनेशन कैंप को जनवरी 2026 से शुरू किया गया. जिसका मुख्य उद्देश्य; सार्वजनिक पुस्तकालय को सशक्त बनाना, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, समाज में पढ़ने-लिखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देना है.

दान पर मिल रही विशेष लाइब्रेरी मेंबरशिप

नागरिकों को इस अभियान से जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए लाइब्रेरी मेंबरशिप की विशेष व्यवस्था की गई है. दस या उससे अधिक पुस्तकें दान करने पर एक वर्ष की निःशुल्क लाइब्रेरी मेंबरशिप दी जाती है. अगर कोई 100 या उससे अधिक पुस्तकें दान करता है तो उसे आजीवन निःशुल्क लाइब्रेरी मेंबरशिप प्रदान की जा रही है.

great enthusiasm among people regarding book donation camp in Jamshedpur
जमशेदपुर में बुक डोनेशन कैंप (ETV Bharat)

कहां और कैसे करें पुस्तक दान

जिला प्रशासन के मुताबिक नागरिक नई या अच्छी स्थिति वाली पुरानी पुस्तकें इन जगहों पर जाकर दान दे सकते हैं. इनमें DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी, साकची, डीसी ऑफिस, टाउन हॉल, सिद्धगोड़ा, बिष्टुपुर कम्यूनिटी सेंटर और जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी का दफ्तर शामिल है. इसके अलावा डाक या कूरियर के माध्यम से भी पुस्तकें भेजने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.

बुक डोनेशन कैंप का काम और मकसद

दान में मिली पुस्तकों की पहले छंटनी और वर्गीकरण किया जाता है, जिसके बाद उन्हें लाइब्रेरी और जरूरतमंद पाठकों के लिए उपलब्ध कराया जाता है. इससे बच्चों, छात्रों और आम पाठकों को सीधा लाभ मिल रहा है. इस मकसद है ज्ञान के विस्तार की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाना. कुल मिलाकर, यह पुस्तक दान अभियान न सिर्फ DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी को समृद्ध कर रहा है, बल्कि शहर में शिक्षा, ज्ञान और सामाजिक सहभागिता की मजबूत मिसाल भी पेश कर रहा है. प्रशासन और पुस्तकालय प्रबंधन ने नागरिकों से इस अभियान में आगे भी सहयोग करने की अपील की है.

great enthusiasm among people regarding book donation camp in Jamshedpur
DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी में बुक डोनेशन कैंप (ETV Bharat)

