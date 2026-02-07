ETV Bharat / state

जमशेदपुर में ज्ञान का महादानः DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी को मिलीं सैकड़ों पुस्तकें, लोगों ने बढ़ाया ज्ञान का खजाना

जमशेदपुर/रांचीः शहर में चल रहा बुक डोनेशन कैंप एक प्रेरक सामाजिक अभियान के रूप में सामने आया है, जिसमें नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भागीदारी निभाई है. DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी के लिए शुरू किए गए इस पुस्तक दान अभियान को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. यह पहल पुस्तकालय को समृद्ध करने के साथ-साथ समाज में ज्ञान की ज्योति प्रज्ज्वलित कर रही है.

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के मुताबिक नागरिकों के सहयोग से अब तक कुल 2408 पुस्तकें DMM म्युनिसिपल लाइब्रेरी को मिल चुकी हैं. इस पुनीत कार्य में कुल 32 पुस्तक दाताओं ने योगदान दिया है. इनमें नरेश अग्रवाल 1007 पुस्तकें दान कर शीर्ष दानदाता के रूप में सामने आए हैं. दिनांक 05 फरवरी 2026 तक कुल 2372 पुस्तकें दान स्वरूप प्राप्त हो चुकी थीं, जिसके बाद भी लगातार नागरिक स्वेच्छा से पुस्तकें दान कर रहे हैं और यह संख्या निरंतर बढ़ रही है.

बुक डोनेशन कैंप में लोगों का उत्साह (ETV Bharat)

पुस्तक दान अभियान का उद्देश्य

इस बुक डोनेशन कैंप को जनवरी 2026 से शुरू किया गया. जिसका मुख्य उद्देश्य; सार्वजनिक पुस्तकालय को सशक्त बनाना, विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, समाज में पढ़ने-लिखने और ज्ञान साझा करने की संस्कृति को बढ़ावा देना है.

दान पर मिल रही विशेष लाइब्रेरी मेंबरशिप

नागरिकों को इस अभियान से जोड़ने और प्रोत्साहित करने के लिए लाइब्रेरी मेंबरशिप की विशेष व्यवस्था की गई है. दस या उससे अधिक पुस्तकें दान करने पर एक वर्ष की निःशुल्क लाइब्रेरी मेंबरशिप दी जाती है. अगर कोई 100 या उससे अधिक पुस्तकें दान करता है तो उसे आजीवन निःशुल्क लाइब्रेरी मेंबरशिप प्रदान की जा रही है.