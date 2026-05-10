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मदर्स-डे विशेष: ईश्वर ने मातृत्व नहीं दिया, तो खुद 'मां' बन संवार दी सैकड़ों बेटियों का जीवन, ममता की मिसाल हैं 'किन्नर प्रेमा मौसी'

ईश्वर ने मातृत्व नहीं दिया, तो खुद 'मां' बन संवार दी सैकड़ों बेटियों का जीवन ( Photo Credit; ETV Bharat )

दरअसल, शाहपुर थाना क्षेत्र के घोषीपुर मोहल्ले में प्रेमा किन्नर अपने समाज के लोगों के साथ 60 वर्षों से ज्यादा समय से रहती चली आ रही हैं. वह मूल रूप से कुशीनगर के फाजिलनगर की रहने वाली हैं, लेकिन जब उन्हें किन्नर होने का पता चला तो उन्होंने अपना मूल स्थान छोड़कर गोरखपुर को ठिकाना बनाया और यहीं से लोगों के घर बधाई गाने, आशीर्वाद देने का सिलसिला शुरू हुआ. वह अब बहुत कम जगह पर जाती हैं, लेकिन उनके साथ रहने वाली 10 से 12 किन्नर बेटियां इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं.

ईश्वर ने मातृत्व नहीं दिया, तो खुद 'मां' बन संवार दी सैकड़ों बेटियों का जीवन (Video Credit; ETV Bharat)

10 मई को मदर्स-डे के रूप में मनाया जा रहा है. लोग अपनी मां के प्रति लाड प्यार बरसाएंगे. कहीं, केक काटा जाएगा तो कहीं उपहार दिए जाएंगे, लेकिन इस अवसर पर प्रेमा मौसी ऐसी होंगी जो अपनों में प्यार लुटाएंगी और जिनका इन्होंने लालन -पालन किया है वह भी इन्हें दुलारेंगे.

प्रेमा मौसी ने न केवल सैकड़ों बेटियों को पढ़ा-लिखाकर हुनरमंद बनाया, बल्कि उनके हाथ पीले कर एक मां का हर फर्ज भी निभाया. उनका परोपकार केवल शादियों तक सीमित नहीं रहा. उन्होंने मंदिर निर्माण से लेकर सड़कों के सुधार तक में अहम योगदान दिया है. आज 75 वर्ष की अवस्था में भले ही शरीर थोड़ा असहज हुआ हो, लेकिन उनकी आवाज की बुलंदी और लोगों पर दुआएं बरसाने के हौसले में रत्ती भर भी कमी नहीं आई है.

गोरखपुर: किन्नर समाज से ताल्लुक रखने वाली, जिनका जीवन समाज से मिले नेग और सहयोग के भरोसे चलता है. उन्होंने स्वयं कभी मातृत्व सुख प्राप्त नहीं किया. इसके बावजूद वे समाज में सैकड़ों बेटियों के लिए मां की जीती-जागती मिसाल हैं. मदर्स-डे स्पेशल में हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की प्रेमा किन्नर की. जिन्हें लोग सम्मान और प्यार से अम्माजी या फिर प्रेमा मौसी कहकर बुलाते हैं.

ईटीवी भारत से बातचीत में प्रेमा मौसी कहती हैं कि इस जीवन में क्या रखा है. भगवान ने जीवन दिया है तो अपने लिए तो जिओ ही, साथ में ऐसे लोगों के लिए भी कुछ कर जाओ जिनका कोई नहीं है. मौसी ने बताया कि उन्होंने सैकड़ों बेटे- बेटियों के विवाह कराए हैं. उनमें से कोई इस शहर में तो कोई दूसरे शहर में कमा- खा रहा है. यहां कर की उन्होंने अपने नेग से मोहल्ले की सड़क भी बनवाई है.

बेटियों के विवाह में प्रेमा मौसी (Photo Credit; ETV Bharat)

मंदिरों का भी कराया है निर्माण

प्रेमा मौसी का मानना है कि भले ही सरकार ने किन्नरों के कल्याण के लिए बोर्ड का गठन किया है, लेकिन जमीनी स्तर पर उनकी सुनवाई आज भी न के बराबर है. वह कहती हैं कि यदि किन्नर समाज खुद से नाच-गाकर नेग न ले, तो उनका भरण-पोषण करना मुश्किल हो जाएगा. वह कहती हैं कि अपने मोहल्ले के आसपास में मंदिरों का भी निर्माण कराया है.

प्रेमा मौसी की बेटियां (Photo Credit; ETV Bharat)

बचे हुए जीवन की ये है इच्छा

अभी हाल ही में 85 लाख रुपए की लागत से एक शिव मंदिर बनवाया है, जिसमें जनता का भी सहयोग मिला है. प्रेमा मौसी का कहना है कि उनके हाथों से धर्म और मदद के कार्य होता रहे, यही उनके बचे हुए जीवन की इच्छा है. उनका कहना है कि जो कुछ भी मेरे पास है, वह रामजी और भगवान भोलेनाथ की सेवा में समर्पित हो जाए, इससे बड़ा सुख और क्या होगा? ऐसे ही बेटियों का कन्यादान भी उनके सहयोग से हो जाए. इसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए.

सभी लोग उनसे स्नेह करते हैं

प्रेमा मौसी के गुणगान और बखान करने वालों की संख्या कम नहीं है. उनके पड़ोस के रहने वाले कुंदन उपाध्याय कहते हैं कि प्रेमा मौसी को मां के रूप में बच्चे हर दिन प्यार करते हैं. जब यह सुबह टहलने निकलती हैं तो सड़क पर चलने वाला बच्चा हो या बड़ा, हर कोई का हाल-चाल पूछता है. वह भी सबका यह हाल-चाल लेती हैं. बच्चों को चॉकलेट और टॉफी वितरित करती हैं. उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है.

प्रेम मौसी के कार्यों को आगे बढ़ा रहीं शोभा किन्नर कहती हैं कि दुनिया में बहुत से गुरु होंगे, लेकिन उनके गुरु के रूप में प्रेम मौसी का रोल अद्भुत है. वह हम सभी का ख्याल रखती हैं, समाज का भी ख्याल रखती हैं. तभी तो उनके चाहने वाले उनके दर तक चले आते हैं.

प्रेमा मौसी का विवाह और मंदिर के निर्माण समेत अन्य सहयोग

पादरी बाजार जंगल सालिक राम में 85 लाख की कीमत से शिव मंदिर बनवाया

बिछिया वार्ड में निर्मित हुए हनुमान मंदिर में आर्थिक सहयोग प्रदान किया

राम-जानकी मंदिर पिपराइच के निर्माण में सहयोग किया

राधा-कृष्ण मंदिर गीता वाटिका क्षेत्र के निर्माण में पूर्ण सहयोग प्रदान किया.

हनुमान मंदिर जेल रोड के निर्माण में सहयोग प्रदान किया

सन 1980 में पहली बार 11 लड़कियों की शादी इन्होंने अपने खर्च से कराई

1980 से 2000 तक अपने घरेलू स्टाफ, ड्राइवर और पड़ोस के रहने वाले 17 बच्चे-बच्चियों को पहली से लेकर ग्रेजुएट बनाने की शिक्षा का पूरा खर्च इन्होंने उठाया. अपने पास पड़ोस के ऐसे लोगों के बच्चों की भी पढ़ाई का खर्च इन्होंने सालों तक उठाया, खर्च उठाने में समर्थ नहीं थे

1985 में अपने दरबार में काम करने वाली शबनम की बेटी साहित्य 11 कन्याओं का विवाह कराया

सन 2000 से लेकर 2020 तक कई सामूहिक विवाह में 11 से अधिक कन्याओं की शादी का खर्च इन्होंने उठाया.

शिक्षा और विवाह में उनके सहयोग का आंकड़ा 100 से अधिक है.

मोहल्ले की पिच सड़क भी अपने लाखों रुपए खर्च कर किन्नर मौसी ने बनाने का कार्य किया है

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