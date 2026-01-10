ETV Bharat / state

घायल वनकर्मी जितेंद्र सिंह की मौत, बजरी माफियाओं ने धौलपुर में चढ़ा दी थी बजरी से लदी ट्रॉली

धौलपुर : बजरी माफियाओं द्वारा वनकर्मी को कुचलकर घायल करने के बाद घायल वनकर्मी जितेन्द्र सिंह जयपुर के अस्पताल में शुक्रवार रात्रि को जिंदगी की जंग हार गया. विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में घायल वनकर्मी का इलाज किया जा रहा था. रेंजर देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया वनकर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत की जयपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई है. घायल वनकर्मी का अस्पताल में चिकित्सकों की टीम ने जिंदगी को बचाने की खातिर बायां पैर भी काटना पड़ा था. चिकित्सकों की टीम दो दिन तक वनकर्मी की जिंदगी को बचाने में जुटी रही. आखिर शुक्रवार रात्रि को मौत हो गई.

इधर पुलिस ने आरोपी बजरी माफियाओं की तलाश में छापेमारी की जा रही है. शुक्रवार को पुलिस ने चार बजरी माफियाओं को पूछताछ के लिए डिटेन किया है. थानाप्रभारी सीआई हरेन्द्रसिंह गुर्जर ने बताया कि पुलिस द्वारा आरोपी बजरी माफियाओं की तलाश में टीम बनाकर अलग अलग छापेमारी की गई है. पुलिस ने पूछताछ के लिए चार लोगों को डिटेन किया है. पुलिस चारों लोगों से पूछताछ कर रही है. पुलिस की छापेमारी को देखकर बजरी माफिया भूमिगत हो गए है.