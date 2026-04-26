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बजरी से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार युवक को कुचला, मौके पर हुई मौत

भीलवाड़ा: शहर में बजरी माफिया के बढ़ते दुस्साहस का असर सोमवार को शहर के भीमगंज थाना के तिलकनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास देखने को मिला. जहां एक बजरी से भरे ट्रैक्टर–ट्रॉली ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. हादसे में जिले की मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के 21 वर्षीय युवक की मौत हो गई. वहीं उसका साथी युवक घायल हो गया. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया.

मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सिंगोली श्याम निवासी 21 वर्षीय राकेश व गोविंद भीलवाड़ा शहर के तिलक नगर में किराए पर कमरा लेकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. रविवार को दोनों दोस्त स्टेशनरी लेने बाजार आए थे. जब दोनों सामान लेकर वापस कमरे पर लौट रहे थे. इसी दौरान इंपीरियल होटल के पास बाजरी से भरी ट्रैक्टर–ट्रॉली ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में बाइक सवार युवक राकेश की कुचलने से मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसे साथी गोविंद को हल्की चोट आई है. सूचना पर भीमगंज थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे. घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में आक्रोश फैल गया. उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अवैध बजरी दोहन पर सख्त लगाम लगाने की मांग की है.