DM के आदेश पर कौशांबी में खोदी गई कब्र, अंदर का नज़ारा देख उड़े पुलिस के होश
कब्र से शव बरामद नहीं हुआ, तो पुलिस के होश उड़ गए. वहीं शव न मिलने से हत्याकांड पर रहस्य और गहरा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 3:09 PM IST
कौशाम्बी: कौशाम्बी जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहाँ हत्या के बाद शव गायब करने के आरोपों के बीच जब ज़िलाधिकारी ने कब्र खोद कर शव निकलवाने का आदेश दिया.
डीएम के आदेश के बाद रविवार को तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संदीपन घाट के पास कब्र की खुदाई कराई गई. लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी कब्र से शव बरामद नहीं हुआ, तो पुलिस के होश उड़ गए. वहीं शव न मिलने के बाद अब इस पूरे हत्याकांड पर रहस्य और गहरा गया है. आखिर कहाँ गई महिला की लाश?
घटना कोखराज थाना क्षेत्र के असवा गांव की है. जहाँ पश्चिम शरीरा क्षेत्र के रमेश चंद्र ने अपनी बेटी सुमिला की शादी साल 2021 में असवा गांव के लाल बहादुर के साथ की थी.
आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए सुमिला को प्रताड़ित किया जा रहा था. बीते 4 अप्रैल 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में सुमिला की मौत हो गई.
ससुराल वालों ने मायके पक्ष को बिना बताए जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार या दफनाने का दावा किया और लगातार बहानेबाजी करते रहे. करीब 3 महीने से पीड़िता का परिवार इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है.
इसके बाद परिजन जिलाधिकारी डॉ अमित पाल से मिले. परिजनों की शिकायत और मांग के बाद डीएम ने कब्र को खुद का शव निकाले जाने का निर्देश जारी किया.
ज़िलाधिकारी डॉ. अमित पाल के आदेश पर मजिस्ट्रेट, लेखपाल और कोखराज पुलिस की टीम यहाँ बरइसा गांव की रहने वाली सुमिला देवी का शव तलाशना शुरू किया. टीम कोखराज थाना क्षेत्र के संदीपन गंगा स्नान घाट पहुँची.
मायके पक्ष के लोगों ने जिस जगह पर निशानदेही की, वहाँ पर जब भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ खुदाई कराई गई. लेकिन जैसे ही कब्र पूरी खुदी, वहाँ कुछ नहीं मिला.
कब्र खाली देखकर अधिकारियों से लेकर परिजनों तक के पैरों तले जमीन खिसक गई. कब्र में शव नहीं मिलने के बाद से परिजनों का शक और भी गहरा हो गया.
वहीं पुलिस भी खाली कब्र को देखकर अचंभित है कि आखिर कब्र से शव गया तो गया कहां, लेकिन इस खाली कब्र ने अब कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सबूत मिटाने के लिए शव को कहीं और ठिकाने लगा दिया गया.
थानाध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्या के मुताबिक, शव न मिलने की विस्तृत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजी जा रही है. इसके साथ उन्होंने बताया कि ससुराल वालों से पूछताछ की जा रही कि आखिर उन्होंने शव कहां पास दफन किया था. मामले में उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देश का भी इंतजार किया जा रहा है आगे जैसा भी दिशा निर्देश मिलेगा उसके हिसाब से कार्रवाई कीजिए.