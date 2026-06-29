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DM के आदेश पर कौशांबी में खोदी गई कब्र, अंदर का नज़ारा देख उड़े पुलिस के होश

क्रब निगल गई लाश ! ( ETV Bharat )

कौशाम्बी: कौशाम्बी जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहाँ हत्या के बाद शव गायब करने के आरोपों के बीच जब ज़िलाधिकारी ने कब्र खोद कर शव निकलवाने का आदेश दिया. डीएम के आदेश के बाद रविवार को तहसीलदार और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संदीपन घाट के पास कब्र की खुदाई कराई गई. लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद भी कब्र से शव बरामद नहीं हुआ, तो पुलिस के होश उड़ गए. वहीं शव न मिलने के बाद अब इस पूरे हत्याकांड पर रहस्य और गहरा गया है. आखिर कहाँ गई महिला की लाश? घटना कोखराज थाना क्षेत्र के असवा गांव की है. जहाँ पश्चिम शरीरा क्षेत्र के रमेश चंद्र ने अपनी बेटी सुमिला की शादी साल 2021 में असवा गांव के लाल बहादुर के साथ की थी. आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए सुमिला को प्रताड़ित किया जा रहा था. बीते 4 अप्रैल 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में सुमिला की मौत हो गई. ससुराल वालों ने मायके पक्ष को बिना बताए जल्दबाजी में शव का अंतिम संस्कार या दफनाने का दावा किया और लगातार बहानेबाजी करते रहे. करीब 3 महीने से पीड़िता का परिवार इंसाफ के लिए दर-दर भटक रहा है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि पुलिस ने अब तक इस मामले में मुकदमा भी दर्ज नहीं किया है. इसके बाद परिजन जिलाधिकारी डॉ अमित पाल से मिले. परिजनों की शिकायत और मांग के बाद डीएम ने कब्र को खुद का शव निकाले जाने का निर्देश जारी किया.