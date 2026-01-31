ETV Bharat / state

दुर्ग में ग्राफिक्स डिजाइनर ने दी जान, फेसबुक पोस्ट कर पत्नी पर लगाए गंभीर आरोप, गर्लफ्रेंड पर जादू-टोना कराने का शक

दुर्ग: जिले के जामुल थाना क्षेत्र में एक 36 वर्षीय ग्राफिक्स डिजाइनर ने अपनी जान दे दी. मृतक की पहचान भोज नारायण के रूप में हुई है, जो भिलाई स्थित कॉलेज में सीनियर ग्राफिक्स डिजाइनर के पद पर कार्यरत था. गलत कदम उठाने से पहले भोज ने फेसबुक पोस्ट किया जिसमें पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए.

भोज ने फेसबुक पर एक लंबा टेक्स्ट पोस्ट किया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपनी पत्नी को ठहराया है. दरअसल फेसबुक पोस्ट में भोज ने खुद को डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार बताते हुए लिखा कि वह पत्नी से तंग आकर यह कदम उठा रहा है.

जाटू-टोना का भी आरोप

उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ने उसकी गर्लफ्रेंड पर जादू-टोना करवाया है, जिससे वह उससे दूर हो गई. पोस्ट के साथ उसने एक ड्राइव लिंक भी साझा किया, जिसमें पत्नी और अन्य लोगों से जुड़े चैट के स्क्रीनशॉट होने का दावा किया है.

फेसबुक पोस्ट, मोबाइल डेटा और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. फिलहाल, किसी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है.- सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी

भिलाई में किराए के मकान में रहता था

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि भोज नारायण मूल रूप से गरियाबंद जिले के राजिम का रहने वाला था और भिलाई में किराए के मकान में रहता था. वह शादीशुदा था और उसकी एक बेटी भी है. बताया गया है कि उसका एक शादीशुदा महिला प्यून से प्रेम संबंध था, जिसकी जानकारी उसकी पत्नी को थी और इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होता रहता था.

कर्ज के चलते भी मानसिक तनाव

कर्ज के कारण भी भोज पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में था. 28 जनवरी को भोज ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. उस वक्त वह घर पर अकेला था. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा, जिसके बाद 29 जनवरी को शव परिजनों को सौंप दिया गया. जामुल थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है.