दिल्ली-NCR में प्रदूषण से मामूली राहत: GRAP-IV की पाबंदियां हटी, लेकिन स्टेज I, II और III के नियम रहेंगे लागू

नागरिकों से 'सिटिजन चार्टर' का पालन करने की अपील की गई है. साथ ही स्थिति प्रतिकूल होने पर फिर पाबंदियां लागू की जा सकती हैं

दिल्ली-NCR में GRAP-IV की पाबंदियां हटीं
दिल्ली-NCR में GRAP-IV की पाबंदियां हटीं (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 20, 2026 at 10:45 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति का सामना कर रहे नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की उप-समिति ने दिल्ली के सुधरते वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) की समीक्षा करने के बाद 'ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (GRAP) के चौथे चरण (Stage-IV) को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है.

उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मौसम विभाग (IMD) व IITM के पूर्वानुमानों पर चर्चा की गई. रिपोर्ट के मुताबिक, क्षेत्र में हवा की गति में वृद्धि व अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण दिल्ली का औसत AQI 378 दर्ज किया गया, जो 'बेहद खराब' (Very Poor) श्रेणी में आता है. यह स्थिति पिछले दिनों की 'गंभीर+' (Severe+) श्रेणी (AQI >450) से बेहतर है. इसी सुधार को देखते हुए समिति ने 17 जनवरी को लागू किए गए GRAP-IV के आदेशों को हटाने का फैसला किया है.

पाबंदियों में ढील पर सतर्कता जारी: सबसे कठोर पाबंदियां (स्टेज-IV) हटा ली गई हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है. आदेश के अनुसार GRAP स्टेज-I, II और III की कार्रवाइयां पूरे NCR में लागू रहेंगी. सभी कार्यान्वयन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि वे इन तीन चरणों के तहत आने वाले नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ताकि AQI स्तर फिर से 'गंभीर+' श्रेणी में न पहुंच जाए. सर्दियों के मौसम को देखते हुए, जहां मौसम कभी भी प्रतिकूल हो सकता है, नागरिकों से भी 'सिटिजन चार्टर' का पालन करने व प्रदूषण कम करने में सहयोग की अपील की गई है.

ये होगा असर: ग्रैप के स्टेज-IV हटने का सीधा मतलब है कि दिल्ली में ट्रक यातायात व कुछ निर्माण गतिविधियों पर लगी अत्यधिक पाबंदियों में राहत मिल सकती है. हालांकि स्टेज-III के लागू होने के कारण गैर-जरूरी निर्माण कार्यों व BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चार पहिया वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा. CAQM की उप-समिति ने स्पष्ट किया है कि वे दिल्ली की वायु गुणवत्ता व IMD/IITM के पूर्वानुमानों पर चौबीसों घंटे नजर रख रहे हैं. यदि आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ता है, तो स्थिति के अनुसार उचित निर्णय लिए जाएंगे.

