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NCR में ग्रेप लागू, भिवानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक सख्ती शुरू, जानें आपके शहर का AQI

बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप नियमों के मद्देनजर भिवानी जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण सुधार के लिए कड़े कदम उठाए.

AQI Index In Haryana
प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक सख्ती शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 27, 2026 at 5:33 PM IST

3 Min Read
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भिवानीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप नियमों के मद्देनजर भिवानी जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण सुधार के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

प्रदूषण का स्तर
हरियाणा के शहरAQIवायु स्तर
अम्बाला142 खराब
अम्बाला कैंट139खराब
बहादुरगढ़158अस्वस्थ
बंधवारी177अस्वस्थ
बराड़ा188अस्वस्थ
भिवानी160अस्वस्थ
चरखी दादरी155अस्वस्थ
धारूहेड़ा162अस्वस्थ
डुमरखा कलां160अस्वस्थ
फरीदाबाद167अस्वस्थ
फतेहाबाद140अस्वस्थ
गुडगांव168अस्वस्थ
हिसार154अस्वस्थ
जगाधरी133खराब
जट्टल152अस्वस्थ
झज्जर156अस्वस्थ
जींद145खराब
कैथल135खराब
करनाल160अस्वस्थ
कुरूक्षेत्र159अस्वस्थ
लेवान163अस्वस्थ
लोहारू156अस्वस्थ
महावतपुर168अस्वस्थ
मानेसर154अस्वस्थ
मेवात154अस्वस्थ
मुरथल167अस्वस्थ
नारनौल162अस्वस्थ
पलवल165अस्वस्थ

Source- www.aqi.in

(27 Oct 3:00 PM)

क्रेशर संचालकों को सख्त हिदायत: इस बारे में पॉल्यूशन विभाग के एसडीओ नितीश भारद्वाज ने बताया कि "प्रशासन की ओर से क्रेशर संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी इकाइयों में तीन सेंसर, पीटीजेड कैमरा और व्हील वॉशिंग फैसिलिटी जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. ग्रेप-3 लागू होने की स्थिति में क्रेशर्स की लोडिंग, अनलोडिंग और माइनिंग से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी और इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी."

जानें आपके शहर का AQI (ETV Bharat)

खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोकः एसडीओ ने बताया कि खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सर्विलांस बढ़ा दी है. अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति खुले में कचरा जलाता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें. वहीं माइनिंग क्षेत्र के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में एचएसआईआईडीसी द्वारा सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है.

AQI का गणित
AQI गुणवत्ता का स्तर आम लोगों के लिए मायने
1 0 - 50 अच्छा / हराहवा की गुणवत्ता संतोषजनक है, जिसमें जोखिम न के बराबर है
2 51-100 मध्यम / पीलाहवा की गुणवत्ता स्वीकार्य है; संवेदनशील लोगों को हल्के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए
3101-200 खराब से अस्वास्थ्यकर / नारंगी से लालसंवेदनशील लोगों या आम जनता को सांस लेने में परेशानी हो सकती है
4 201-300 बहुत खराब / बैंगनीसभी के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं
5301-400 गंभीर / खतरनाक / गहरा लालस्वास्थ्य के लिए आपातकालीन स्थिति
6401-500 बहुत गंभीर स्वस्थ लोग भी हो सकते हैं प्रभावित
Source-CPCB

पराली के अवशेषों को न जलाने की अपीलः वहीं, जिले में पराली जलाने की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है. किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे पराली के अवशेषों को न जलाएं, बल्कि उनका उपयोग बायोमास प्लांट और ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में करें.

AQI 100 से नीचे लाने का लक्ष्यः एसडीओ नितीश भारद्वाज ने बताया कि प्रशासन के इन प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 160 के करीब है. प्रशासन का लक्ष्य यही है कि भिवानी का एक्यूआई 100 से कम ही बना रहे और नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता मिलती रहे.

ये भी पढ़ें-Explainer: दिवाली के समय ही क्यों बढ़ता है वायु प्रदूषण? पटाखे या पराली है वजह? क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स? जानें सभी सवालों के जवाब

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