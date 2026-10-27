NCR में ग्रेप लागू, भिवानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक सख्ती शुरू, जानें आपके शहर का AQI
बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप नियमों के मद्देनजर भिवानी जिला प्रशासन ने वायु प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण सुधार के लिए कड़े कदम उठाए.
Published : October 27, 2026 at 5:33 PM IST
भिवानीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप नियमों के मद्देनजर भिवानी जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण सुधार के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है.
|प्रदूषण का स्तर
|हरियाणा के शहर
|AQI
|वायु स्तर
|अम्बाला
|142
|खराब
|अम्बाला कैंट
|139
|खराब
|बहादुरगढ़
|158
|अस्वस्थ
|बंधवारी
|177
|अस्वस्थ
|बराड़ा
|188
|अस्वस्थ
|भिवानी
|160
|अस्वस्थ
|चरखी दादरी
|155
|अस्वस्थ
|धारूहेड़ा
|162
|अस्वस्थ
|डुमरखा कलां
|160
|अस्वस्थ
|फरीदाबाद
|167
|अस्वस्थ
|फतेहाबाद
|140
|अस्वस्थ
|गुडगांव
|168
|अस्वस्थ
|हिसार
|154
|अस्वस्थ
|जगाधरी
|133
|खराब
|जट्टल
|152
|अस्वस्थ
|झज्जर
|156
|अस्वस्थ
|जींद
|145
|खराब
|कैथल
|135
|खराब
|करनाल
|160
|अस्वस्थ
|कुरूक्षेत्र
|159
|अस्वस्थ
|लेवान
|163
|अस्वस्थ
|लोहारू
|156
|अस्वस्थ
|महावतपुर
|168
|अस्वस्थ
|मानेसर
|154
|अस्वस्थ
|मेवात
|154
|अस्वस्थ
|मुरथल
|167
|अस्वस्थ
|नारनौल
|162
|अस्वस्थ
|पलवल
|165
|अस्वस्थ
Source- www.aqi.in
(27 Oct 3:00 PM)
क्रेशर संचालकों को सख्त हिदायत: इस बारे में पॉल्यूशन विभाग के एसडीओ नितीश भारद्वाज ने बताया कि "प्रशासन की ओर से क्रेशर संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी इकाइयों में तीन सेंसर, पीटीजेड कैमरा और व्हील वॉशिंग फैसिलिटी जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. ग्रेप-3 लागू होने की स्थिति में क्रेशर्स की लोडिंग, अनलोडिंग और माइनिंग से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी और इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी."
खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोकः एसडीओ ने बताया कि खुले में कचरा जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सर्विलांस बढ़ा दी है. अधिकारियों ने आम जनता से भी अपील की है कि यदि उनके आसपास कोई व्यक्ति खुले में कचरा जलाता दिखाई दे, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें. वहीं माइनिंग क्षेत्र के आसपास लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में एचएसआईआईडीसी द्वारा सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव कराया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग भी की जा रही है.
|AQI का गणित
|AQI
|गुणवत्ता का स्तर
|आम लोगों के लिए मायने
|1
|0 - 50
|अच्छा / हरा
|हवा की गुणवत्ता संतोषजनक है, जिसमें जोखिम न के बराबर है
|2
|51-100
|मध्यम / पीला
|हवा की गुणवत्ता स्वीकार्य है; संवेदनशील लोगों को हल्के लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए
|3
|101-200
|खराब से अस्वास्थ्यकर / नारंगी से लाल
|संवेदनशील लोगों या आम जनता को सांस लेने में परेशानी हो सकती है
|4
|201-300
|बहुत खराब / बैंगनी
|सभी के लिए स्वास्थ्य जोखिम बढ़ जाते हैं
|5
|301-400
|गंभीर / खतरनाक / गहरा लाल
|स्वास्थ्य के लिए आपातकालीन स्थिति
|6
|401-500
|बहुत गंभीर
|स्वस्थ लोग भी हो सकते हैं प्रभावित
|Source-CPCB
पराली के अवशेषों को न जलाने की अपीलः वहीं, जिले में पराली जलाने की कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई है. किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि वे पराली के अवशेषों को न जलाएं, बल्कि उनका उपयोग बायोमास प्लांट और ईंट भट्ठों में ईंधन के रूप में करें.
AQI 100 से नीचे लाने का लक्ष्यः एसडीओ नितीश भारद्वाज ने बताया कि प्रशासन के इन प्रयासों का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में जहां प्रदूषण बढ़ रहा है, वहीं भिवानी में एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी 160 के करीब है. प्रशासन का लक्ष्य यही है कि भिवानी का एक्यूआई 100 से कम ही बना रहे और नागरिकों को बेहतर वायु गुणवत्ता मिलती रहे.