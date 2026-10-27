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NCR में ग्रेप लागू, भिवानी में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक सख्ती शुरू, जानें आपके शहर का AQI

प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासनिक सख्ती शुरू ( ETV Bharat )

भिवानीः राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण और ग्रेप नियमों के मद्देनजर भिवानी जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है. वायु प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण सुधार के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है.

प्रदूषण का स्तर हरियाणा के शहर AQI वायु स्तर अम्बाला 142 खराब अम्बाला कैंट 139 खराब बहादुरगढ़ 158 अस्वस्थ बंधवारी 177 अस्वस्थ बराड़ा 188 अस्वस्थ भिवानी 160 अस्वस्थ चरखी दादरी 155 अस्वस्थ धारूहेड़ा 162 अस्वस्थ डुमरखा कलां 160 अस्वस्थ फरीदाबाद 167 अस्वस्थ फतेहाबाद 140 अस्वस्थ गुडगांव 168 अस्वस्थ हिसार 154 अस्वस्थ जगाधरी 133 खराब जट्टल 152 अस्वस्थ झज्जर 156 अस्वस्थ जींद 145 खराब कैथल 135 खराब करनाल 160 अस्वस्थ कुरूक्षेत्र 159 अस्वस्थ लेवान 163 अस्वस्थ लोहारू 156 अस्वस्थ महावतपुर 168 अस्वस्थ मानेसर 154 अस्वस्थ मेवात 154 अस्वस्थ मुरथल 167 अस्वस्थ नारनौल 162 अस्वस्थ पलवल 165 अस्वस्थ Source- www.aqi.in (27 Oct 3:00 PM) क्रेशर संचालकों को सख्त हिदायत: इस बारे में पॉल्यूशन विभाग के एसडीओ नितीश भारद्वाज ने बताया कि "प्रशासन की ओर से क्रेशर संचालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे समय सीमा के भीतर अपनी इकाइयों में तीन सेंसर, पीटीजेड कैमरा और व्हील वॉशिंग फैसिलिटी जैसी सभी अनिवार्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें. ग्रेप-3 लागू होने की स्थिति में क्रेशर्स की लोडिंग, अनलोडिंग और माइनिंग से जुड़ी सभी गतिविधियां पूरी तरह बंद रहेंगी और इसकी कड़ी निगरानी की जाएगी."